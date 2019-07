vor 5 Min.

Friedberger engagieren sich bei der Kammer

Claus Krajewski wieder in den Vorstand gewählt

Bei der Vollversammlung der Handwerkskammer für Schwaben fanden Neuwahlen der Gremien statt. Die Vollversammlung wählte das Präsidium und neun weitere Vorstände. Ein Vorstandsmitglied, Claus Krajewski, ist bei Bradl Holzbau in Friedberg tätig. Krajewski, wohnhaft in Augsburg, wurde zum zweiten Mal in den Vorstand der Handwerkskammer für Schwaben (HWK) gewählt. Der Zimmerermeister, der seine Ausbildung bei der Donat Müller KG absolviert hat, war bis zum Jahr 2000, zuletzt 13 Jahre als Meister, dort beschäftigt. Seit 19 Jahren ist der 59-Jährige als Meister bei der Firma Bradl Holzbau GmbH in Friedberg tätig.

25 Jahre gehört Krajewski nun der Vollversammlung der HWK Schwaben an und vertritt im schwäbischen Handwerkerparlament die Arbeitnehmer. Für ihn ist es wichtig, „das Handwerk in den Mittelpunkt der Gesellschaft zu stellen“. Ebenso ist er Mitglied im Gesellenprüfungsausschuss der Zimmerer. Ehrenamtlich engagiert sich Krajewski als Vorsitzender bei der Kolpingsfamilie St. Ulrich u. Afra in Augsburg.

Außerdem wurden bei der Versammlung verdiente Vollversammlungsmitglieder für ihr Engagement fürs schwäbische Handwerk ausgezeichnet, darunter auch Margarete Leidl-Zink, Hauswirtschafterin, aus Friedberg. Sie erhielt eine Dankesurkunde. In der Vollversammlung bringen sich ehrenamtliche Mitglieder ein und bestimmen die Richtlinien der Kammerarbeit. Ulrich Wagner, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer für Schwaben (HWK), sprach den Mitgliedern des zentralen Entscheidungsorgans des schwäbischen Handwerks seinen Dank aus und würdigte ihren Einsatz nicht nur in der Vollversammlung, sondern auch in anderen ehrenamtlichen Positionen.

Auch HWK-Präsident Hans-Peter Rauch betonte den Stellenwert des ehrenamtlichen Engagements und zeichnete die langjährigen Mitglieder aus. (FA)

