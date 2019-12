vor 35 Min.

Friedberger geht mit Messer und Gabel auf Bruder los

Der Angegriffene kann sich in Sicherheit bringen und die Polizei rufen.

Bei einer familiären Streitigkeit stach ein 28-Jähriger in Friedberg mit einer Gabel auf seinen 27-jährigen Bruder ein und bedrohte ihn danach mit dem Messer. Der jüngere Bruder konnte sich dann allerdings in seiner Einliegerwohnung einsperren, durch ein Fenster entkommen und die Polizei alarmieren. Aufgrund der unklaren Sachlage waren am Freitagvormittag zunächst mehrere Streifen der Polizei vor Ort. Der ältere Bruder wurde in Gewahrsam genommen, gegen ihn ermittelt die Staatsanwaltschaft nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung.