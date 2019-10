Friedberger tanzen für das perfekte Porträt

Plus Künstler van Bommel hat sie fast alle gemalt: „Menschen aus Friedberg“ vom Schülerlotsen bis zum Stadtrat.

3800 Kilometer von Friedberg entfernt – im Ort Los Silos auf Teneriffa – hat sich ein Mann zwölf Monate lang mit der bayerisch-schwäbischen Stadt beschäftigt – oder vielmehr mit deren bewohnern. Lambert van Bommel präsentiert jetzt das Ergebnis: 32 Werke von Friedbergern, die teilweise zum ersten Mal im Leben so richtig im Mittelpunkt stehen.

Wilhelm Mayr steht in der Remise des Wittelsbacher Schlosses. Neben ihm hängt ein Bild. Darauf zu sehen: Er selbst – als Schulweghelfer. „Der kam in meinem Dienst einfach zu mir und hat gefragt, ob er mich malen darf.“, berichtet Mayr über seine erste Begegnung mit dem niederländischen Künstler Lambert van Bommel. „Ich habe ihm gesagt, dass mir das wurscht ist.“

Gebannter Blick auf das eigene Porträt

Bei der Vernissage blickt er dann aber doch gebannt auf das Porträt. Seine Frau Annemarie erzählt: „Wir beide waren und sind als Schülerlotsen in der Zeppelinstraße im Einsatz. Die Kinder fragen ab und zu nach Süßigkeiten oder erzählen stolz, dass sie eine Eins geschrieben haben. Viele sind froh, dass ihnen jemand zuhört.“

Es sind Menschen wie die Mayrs mit ihren Geschichten und Wesenszügen, die bei der Ausstellung „Menschen aus Friedberg“ des Niederländers Lambert van Bommel im Mittelpunkt stehen. Carmen Tomasini gehört auch dazu. Sie betreibt den Gasthof Zur Linde in der Münchner Straße. „Mit ihrer tollen Ausstrahlung musste sie das Titelbild sein“, meint van Bommel.

Viele kaufen das eigene Bild

Bekannte Gesichter sind ebenfalls vertreten: die SPD-Stadträte Martha und Franz Reißner zum Beispiel. Sie tanzten im Frühjahr auf Teneriffa für den Künstler. „Erstmal haben wir natürlich lange überlegt, was wir anziehen“, sagt Franz Reißner. Am Ende wurde es farbenfroh. „Das passt auch besser zu uns als grau in grau“, meint seine Frau Martha. Beiden gefällt das Bild so gut, dass sie es kaufen und einen schönen Platz dafür finden wollen.

Das wird van Bommel zwar sicher freuen, am liebsten wäre ihm aber etwas anderes gewesen: „Es macht mich etwas traurig zu sehen, dass diese Serie auseinandergerissen wird. Vielleicht kommt ja ein reicher Kunstliebhaber und erwirbt alle Werke.“ Das blieb zwar ein frommer und nicht ganz ernst gemeinter Wunsch. Dafür hatte Bürgermeister Roland Eichmann bei der Vernissage zur Ausstellung aber bereits eine andere Idee. „Möglicherweise entsteht ein Buch daraus“, erzählt van Bommel.

Die Friedberger, wie sie sind

Wichtig war dem Künstler, der bis 2001 rund 30 Jahre in Augsburg gelebt hatte, dass er Menschen aus Friedberg so zeigt, wie sie sind – in ihrem täglichen Umfeld oder vor einer Kulisse, die ihnen etwas bedeutet.

So auch Reinhard Pachner, ehemaliger Landtagsabgeordneter und Zweiter Bürgermeister für die CSU. Auf seinem Porträt steht er in Tracht vor dem Ort, an dem er seit über 70 Jahren lebt: Heimatshausen. „Die Idee fand ich toll. Außerdem beeindruckt mich, wie präzise jedes Detail gemalt ist. Glauben Sie mir, das grün-weiß karierte Hemd, das ich auf dem Bild trage, sieht exakt so aus“, sagt Pachner. Aus Sicht von Bürgermeister Roland Eichmann passt eine Kleinigkeit jedoch nicht so ganz: „Etwas schlanker als in Wirklichkeit sieht er da schon aus.“

Gerd Horseling dankte dem Künstler in seiner Laudatio für die Ausstellung: „Wir haben in Friedberg zahlreiche tolle Charaktere. Schön, dass sie einige davon nun hier in so gelungener Form zu sehen sind. In deinen Bildern lebt das Leben.“

Jeder Mensch bekommt ein Geschenk

Van Bommel erwiderte: „Jeder Mensch bekommt ein Geschenk. Meines ist das Talent zum Malen. Ich bin vor allem meinen Eltern dankbar, denn ich habe immer ihre riesige Unterstützung erfahren.“ Er wünsche sich, dass jeder seine Begabung entdecken und ausleben könne.

