Friedberger verurteilt: „Ausgenommen wie Weihnachtsgans“

Plus Das Schöffengericht Aichach verhängt gegen einen Friedberger eine Haftstrafe. Er hatte sich an einer kranken Frau bereichert. Der Richter findet drastische Worte.

Als Richter Walter Hell am Donnerstag um kurz vor 16 Uhr den Gerichtssaal in Aichach betritt, blicken rund 20 Zuhörer gespannt auf ihn. Sie erwarten das Urteil gegen den 57-jährigen Maler Klaus M.* aus Friedberg, der rund 700000 Euro der schwer kranken Augsburgerin Christl A. gegen deren Willen ausgegeben haben soll. Hells Begründung für das maximal harte Urteil fällt dann deutlich aus.

Vier Jahre Haft für Friedberger wegen Untreue

Vier Jahre Haft ordnete das Gericht an, über 100 Geldbewegungen ahndete es. Nach der Einstellung des Verfahrens bei einigen geringfügigen Beträgen, die der Mann für die Geschädigte investiert hatte, beläuft sich die Summe der verurteilten Einzeltaten auf insgesamt gut 600000 Euro. Diese muss Klaus M.vollständig zurückzahlen.

„Es stand zu keinem Zeitpunkt ein Zweifel an ihrer Schuld im Raum“, begann Hell seine Argumentation gegen Klaus M. Die Strafe hätte sogar noch höher ausfallen können, dies sei rechtlich an einem Schöffengericht aber nicht möglich, so Hell. „Sie haben diese Frau ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Und Sie haben vor Gericht mehrfach gelogen“, fuhr Hell fort.

Friedberger freundet sich mit vermögender Frau an und gibt Betrieb auf

Doch was war genau passiert? 2011 beauftragte die vermögende Christl A. den Friedberger Maler Klaus M. mit größeren Aufträgen. In der Folge entwickelte sich eine Bekanntschaft, M. half der körperlich und geistig angeschlagenen Frau auch privat – fuhr sie zu Ärzten, machte hin und wieder Ausflüge mit ihr.

2012 dann erteilte Christl A. dem Friedberger eine Vorsorgevollmacht und bedachte ihn großzügig in ihrem Testament. Gleich am darauffolgenden Tag meldete Klaus M. seinen Malerbetrieb ab. „Spätestens da wussten Sie, dass Sie an das Geld der Frau kommen, und brauchten nicht mehr zu arbeiten. Ihr Geschäft warf ja ohnehin nicht viel ab“, so Richter Hell in der mündlichen Urteilsbegründung.

Die im Prozess relevanten Fälle beziehen sich allerdings allesamt erst auf den Zeitraum von Januar 2015 bis Mitte 2017. In dieser Zeit konnte Christl A. ihre Bankgeschäfte nicht mehr selbst erledigen, da sich ihr Zustand derart verschlechtert hatte, dass sie in ein Pflegeheim kam. „Das Gericht kann nur angeklagte Fälle bestrafen. Wir sind nicht überzeugt, dass nicht auch schon vorher strafrechtlich relevante Vorgänge passiert sind“, so Richter Hell.

Untreue: Haus, Urlaube und Auto vom Geld einer schwer kranken Frau bezahlt

Im geahndeten Zeitraum kaufte der Verurteilte unter anderem ein Haus und finanzierte mit dem Geld von Christl A. ein Auto sowie mehrere Urlaube für seine Tochter. Zudem begann er Grundstücke der 63-Jährigen für hunderttausende Euro zu veräußern. Vor Gericht hatte Klaus M. ausgesagt, dies sei im Einvernehmen mit Christl A. geschehen.

Doch sowohl A. als auch sämtliche Zeugen widersprachen diesen Schilderungen. Der Verurteilte sprach von einer Verschwörung eines Bekannten der Augsburgerin gegen ihn. Richter Hell machte klar: „Es gibt nicht den geringsten Ansatz, an den Zeugenaussagen zu zweifeln. Dann müssten sich ja alle miteinader gegen Sie verschworen haben. Eine solche Verschwörung gab es nicht, davon sind wir zutiefst überzeugt.“

Richter in Aichach wirft Friedberger Maler Lügen vor

Gelogen habe letztlich nur Klaus M. selbst. Unter anderem bestätigte kein Zeuge, dass M. tatsächlich Grundstücke der Frau verkaufen durfte – dabei hatte der Maler behauptet, andere hätten das mitbekommen. Zudem gab M. an, Christl A. sei so großzügig gewesen, dass sie 1000 Euro allein für einen Heiler bezahlte. Fakt ist: Der Heiler verlangte lediglich 100 Euro für seine Dienste.

„Am Ende standen hier die Aussagen gegeneinander. Und es war für uns sehr schnell klar, welchen wir uns anschließen“, so Hell gegenüber dem Verurteilten. „Ihre Geschichten waren abstrus, abwegig und unglaubwürdig.“ Zwar machte die Geschädigte im Prozess teilweise einen verwirrten Eindruck und konnte sich an vieles nicht mehr richtig erinnern. Aus Sicht des Gerichts habe sie aber überzeugend dargelegt, dass sie zu keinem Zeitpunkt mit Grundstücksverkäufen oder hohen Summen für den Privatgebrauch von Klaus M. einverstanden war, so Richter Hell.

Das Schöffengericht Aichach kam mit dem Urteil der Forderung der Staatsanwaltschaft nach. Es ist noch nicht rechtskräftig. Verteidiger Stephan Eichhorn hatte auf Freispruch plädiert.

*Namen geändert