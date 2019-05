vor 38 Min.

Friedberger werden zu Kunstobjekten

Der Maler Lambert van Bommel plant eine ungewöhnliche Ausstellung im Friedberger Schloss.

Von Peter Stöbich

Was haben ein Ehrenbürger und eine Gastwirtin, ein Schülerlotse und ein Senegalese gemeinsam? Alle werden zu Kunstobjekten bei einer Ausstellung, die Lambert van Bommel vorbereitet. Die Hälfte von zwei Dutzend großformatigen Aquarellen hat der 73-jährige fertig, die übrigen will er in den kommenden Monaten in seiner Wahlheimat Teneriffa malen. „Die Menschen von Friedberg“, so der Titel des Projekts, sollen vom 18. Oktober bis 12. November in der Remise des Schlosses zu sehen sein.

Von Den Haag nach Friedberg und Teneriffa

Den Haag, Friedberg, Los Silos, das sind wichtige Stationen für den in den Niederlanden geborenen Künstler, der mit seiner runden Goldrandbrille und vollem grauen Haar wirkt, als sei er selbst gerade aus einem Gemälde gestiegen. „Schon in jungen Jahren habe ich gern gemalt und gezeichnet“, erzählt er, „die Frühwerke haben meine Eltern ins Fenster gestellt, damit sie jeder sehen konnte.“ Für sie war es kein Problem, dass ihr Sohn, damals nur ein mittelmäßiger Schüler, auf die Kunstakademie wollte. „Du wirst dein Geld schon verdienen, meinte mein Vater.“

Er hatte recht, denn mit dem Pinsel und seinem Können hat Bommel fünf Kinder ernährt. Die Liebe zu seiner ersten Frau brachte ihn 1971 nach Bayern. Einige Jahre später begann er, Malseminare zu geben; ein solcher Kurs führte ihn 1995 zum ersten Mal nach Teneriffa, wo er später seine heutige Frau Ilse-Marie kennenlernte, die damals schon auf der Insel lebte.

Vom idyllischen Los Silos kommt das Paar immer wieder gern zurück ins 4000 Kilometer entfernte Friedberg, zum Beispiel zu einer Ausstellung in der Archivgalerie vor zwei Jahren. „Auf den Kanaren sind die Leute gelassener als hier“, hat der Künstler festgestellt. „Da wird nicht gleich gehupt und gezetert, nur weil es auf der Straße mal nicht weitergeht.“

Van Bommel malt Petrus und Pachner

Für sein aktuelles Projekt hat er sich zwei Dutzend „Objekte“ ausgesucht: Bekannte Persönlichkeiten wie der Friedberger Künstler Peter Scholz alias „Petrus“ oder Ehrenbürger Reinhard Pachner, aber auch weniger bekannte Menschen wie ein Senegalese mit seiner Familie werden in Alltagsszenen porträtiert. Die Aquarellbilder sind 150 auf 75 Zentimeter groß. „Das Papier dafür zu finden, war gar nicht so einfach“, berichtet Bommel. Die Gemälde beeindrucken nicht nur durch ihre Größe, sondern auch mit einer realistischen Darstellung, die viele Details deutlich macht. So spiegeln sich im Schaufenster eines Friseurladens die gegenüberliegenden Häuser, man erkennt das auf einen Arm tätowierte Motiv und viele weitere Einzelheiten wie auf einer Momentaufnahme, die scheinbar zufällig entstanden ist.

„Auf der Straße habe ich einen Schülerlotsen entdeckt und in die Ausstellung mit aufgenommen“, erzählt der Künstler. Er holt seine Modelle allerdings nichts zu stundenlangen Sitzungen ins Atelier, sondern malt nach Fotos in Los Silos, wo er es mit 73 Jahren etwas ruhiger angehen lässt: „Kurse gebe ich heute keine mehr, sondern sitze lieber mit einem Glas Wein auf der Plaza - da ist es gerade jetzt im Frühjahr besonders schön!“

