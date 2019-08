16:19 Uhr

Friedbergerin schreibt Buch: Allein unter Männern

Die Friedberger Autorin Heidemarie Brosche schildert ihre Erfahrungen als Mutter von drei Söhnen.

Von Peter Stöbich

„Ihnen bleibt auch nichts erspart!“, sagte eine Nachbarin mitleidsvoll zu Heidemarie Brosche, als diese nach zwei Buben im Alter von 40 Jahren noch einen dritten männlichen Nachzügler bekam.

Aber sind Söhne wirklich so anstrengend, immer nur laut, wild und ungestüm? Über ihre Erfahrungen hat die Friedberger Lehrerin ein aufschlussreiches Buch mit dem Titel „Jungs-Mamas“ geschrieben.

Friedberger Autorin will Müttern Zuversicht spenden

„Ich wollte gern allen Müttern Zuversicht spenden, die verunsichert, besorgt oder enttäuscht sind, weil sie eben nur Buben zu Hause haben“, sagt die Autorin. Mit ihren Söhnen Christian (32 Jahre), Andreas (30) und Sebastian (23) verbindet sie heute ein gutes liebevolles Verhältnis, das sie in ihrem Buch ebenso offen wie humorvoll schildert.

Die Veröffentlichung könnte nicht aktueller sein inmitten der verwirrenden Geschlechter-Diskussion. Was ist überhaupt typisch männlich beziehungsweise weiblich? Brosche antwortet auf die Frage, was das Leben mit lauter Männern zu Hause so besonders macht: „Solange die Kinder klein sind, sind es Dinge, die die meisten Frauen von sich selbst nicht so kennen, zum Beispiel die Freude am Raufen und am Wettkampf. Später dann ist man schlichtweg das einzige weibliche Wesen unter Männern.“

Keine Rollenklischees - soweit möglich

Die Autorin rät dazu, sich das eigene Jungen- und Männerbild klarzumachen und keine Rollenklischees zu pflegen – soweit das möglich ist. „Ich habe mich immer wieder bemüht, Interesse zu zeigen für das, was meinen drei Buben wichtig war. Nicht ganz so leicht fiel mir das, wenn sie ihr Herz an American Football, Softair-Waffen oder Online-Spiele gehängt haben.“

Aus ihrem persönlichen Erfahrungsschatz listet sie für alle Jungs-Mamas eine Reihe von Pluspunkten auf: „Uns bleiben weibliche Zickenkriege erspart und wir müssen nicht stundenlang zum Shoppen gehen. Wir ziehen nicht unsere eigene Konkurrenz heran und können von unseren Söhnen lernen.“ In übersichtlichen Kapiteln geht die Autorin auf eine Vielzahl problematischer Themen ein wie Pubertät und Sexualität, Ordnung und Sauberkeit, Drogen oder Medien.

Heidemarie Brosche gibt Tipps ohne erhobenen Zeigefinger

Dabei vermittelt sie viele Praxis-Tipps, und das nicht in Lehrer-Manier mit erhobenem Zeigefinger. Sie beschreibt vielmehr mit einer Portion Selbstironie ihr – mitunter anstrengendes – Familienleben. Viele Befürchtungen hätten sich nicht erfüllt: „Aus den ehemaligen Computer-Nerds wurden bewegungsfreudige junge Menschen, die viel unternehmen, ohne zu viel Geld auf den Kopf zu hauen.“

Von ihren Kindern habe sie gelernt, dass man vieles im Leben auch anders sehen kann und dass Schwächen sehr wohl als Stärken gesehen werden können. „Gefühle sind für männliche Wesen eher nicht so das Thema, sondern es geht um die Tiefe des Reifenprofils oder die neue Biersorte, die man mal ausprobieren muss – aber die Welt ist eben nicht nur eine weibliche.“

Bezug Das Buch „Jungs-Mamas - Anregungen für ein schönes Leben mit Söhnen“ von Heidemarie Brosche ist im Kösel-Verlag erschienen (206 Seiten, 17 Euro).

