Friedbergs Altstadt braucht wieder neue Impulse

Plus Friedberg braucht wieder Impulse für die Altstadt - auch wenn anderes im Rathaus populärer ist.

Wer große Gewerbegebiete sehen will, der muss nach Gersthofen fahren. Wer populäre Künstler auf der Bühne sehen möchte, besucht am besten die Stadthalle von Neusäß. Festivalluft lässt sich gut beim Singoldsand in Schwabmünchen schnuppern. Doch was Friedberg von den anderen Orten im Augsburger Speckgürtel unterscheidet, ist die Altstadt.

In den vergangenen Jahren scheint der Stadtrat jedoch vergessen zu haben, dass dieses historische Ensemble zu Friedbergs wichtigsten Aktivposten zählt.

Friedberger Altstadt: Die letzten Aktivitäten liegen Jahre zurück

Mit der Umgestaltung der Ludwigstraße liegt der letzte große Impuls der Politik bereits mehr als ein Jahrzehnt zurück. Sanierungsgebiete, Garagen und Gestaltungssatzung stammen in ihren Grundzügen noch aus den 1980-er Jahren. Die Stadt sollte froh und dankbar sein für jeden Hausbesitzer, der hier mit Fingerspitzengefühl und Augenmaß investiert.

Es wird Zeit, dass man sich im Rathaus endlich wieder auf die Bedeutung der Altstadt für das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben in Friedberg besinnt – auch wenn die Organisation von Events auf der Agenda offenbar weiter oben steht.

