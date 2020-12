vor 11 Min.

Friedbergs Bürgermeister Roland Eichmann ist mit Corona infiziert

Roland Eichmann hat sich am vergangenen Sonntag mit Corona infiziert. Das teilt der Friedberger Bürgermeister auf seiner Facebook-Seite mit.

"Nun ist es gewiss: ich habe mich am Sonntag mit Corona infiziert", schreibt Friedbergs Bürgermeister Roland Eichmann am Donnerstagabend auf seiner Facebook-Seite. Der Bürgermeister stehe mit dem Gesundheitsamt im Austausch, seine Kontaktpersonen, denen er am Montag und Dienstag begegnet ist, wurden seiner Aussage nach bereits informiert.

Der gesundheitliche Zustand Eichmanns ihm zufolge gut, lediglich leichte Erkältungssymptome habe er. Binnen kürzester Zeit übermittelten mehr als 100 Facebook-Nutzer dem Bürgermeister Geneseungswünsche.

Die Vermeldung seiner Erkrankung nimmt Eichmann auch zum Anlass, einen Hinweis zu geben: "Eine Ansteckung geht sehr schnell, auch wenn Sie die Empfehlungen einhalten." (cgal)

