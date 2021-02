vor 3 Min.

Friedbergs Feuerwehrhaus soll für 6,5 Millionen Euro erweitert werden

Plus Die Friedberger Feuerwehr braucht mehr Platz. Die Stadt will daher die Feuerwehrzentrale am Volksfestplatz erweitern. Was ist geplant?

Von Ute Krogull

1994 wurde die Feuerwehrzentrale am Friedberger Volksfestplatz eröffnet. Rund 90 aktive Feuerwehrleute verrichten von hier aus ihren ehrenamtlichen Dienst; allein 2020 hatte die Stützpunktfeuerwehr fast 340 Einsätze. Zehn Feuerwehrautos plus sieben Anhänger stehen dafür zur Verfügung. Doch die Feuerwehr braucht mehr Platz.

Laut dem letzten Feuerwehrbedarfsplan fehlen über 1100 Quadratmeter. Das fängt bei den Stellplätzen der Einsatzfahrzeuge an. Aber auch Werkstätten, Lager, Verwaltung und Schulung bräuchten mehr Raum. Ursache sind wachsende Anforderungen an die Wehren, gestiegene Sicherheitsstandards oder schlicht und einfach die Tatsache, dass inzwischen auch Frauen im Einsatz sind - und diese eigene Umkleiden und Toiletten benötigen.

Bei der Friedberger Feuerwehr gab es schon Unfälle

Für Brandschützer fast schon kurios, wenn auch gefährlich: In einem Unterrichtsraum kann der zweite Rettungsweg nur über Leitern garantiert werden; im Jugendraum im Keller fehlt er ganz.

Abgesehen von dem Gebäude geht es auf den Parkplätzen und den Ein- bzw. Ausfahrten bei Einsätzen gefährlich eng zu. Es gab deswegen sogar schon Unfälle. Die Situation wird sich wegen des Neubaus der Vinzenz-Pallotti-Schule nebenan und des dadurch erhöhten Verkehrsaufkommens noch verschärfen. Nach DIN-Norm wurde ein Bedarf von 65 Stellplätzen errechnet (Basis ist die Sitzplatzanzahl der Fahrzeuge). Feuerwehr, Stadt, Kreisbrandrat und Regierung von Schwaben reduzierten diese Zahl jedoch auf Basis von Erfahrungswerten auf 25.

Auf das Dach der Friedberger Feuerwehrzentrale kommt eine 300 Quadratmeter große Photovoltaikanlage – nicht auf die Nordseite, die unser Luftbild zeigt, sondern auf die Südseite. Bild: Aerobild Augsburg (Archivfoto)

Im Bauausschuss stellte Architekt Wolfgang Rockelmann, der die Zentrale in den 1990er-Jahren geplant hatte, die Machbarkeitsstudie für die Erweiterung vor. Diese kostet insgesamt 6,5 Millionen Euro, wovon 5,8 Millionen auf Umbau und Sanierung des Gebäudes entfallen und 700.000 auf Ausfahrten und Parkplätze. Ein Nebengebäude und angebaute Fertiggaragen müssen dafür abgerissen werden.

Das Grundstück wird sich von 3.500 auf 5.400 Quadratmeter vergrößern - eine Fläche, die dem Volksfestplatz abgeknapst werden muss. Dieser wird unter anderem deswegen neu überplant.

Die Feuerwehrzentrale soll am Volksfestplatz in Friedberg bleiben

Baureferentin Lillian Sedlmair sagte in der Sitzung, die Planungen seien ein Signal an die Feuerwehr, dass man am Standort Volksfestplatz festhält. Laut Regierung von Schwaben, Kreisbrandrat und Feuerwehrbedarfsplan sei die Fläche angemessen. Wann und wie dann gebaut wird, sei eine andere Frage. In den nächsten paar Jahren, bekräftigte Bürgermeister Roland Eichmann, SPD, sei jedenfalls kein Geld dafür vorgesehen, zumal ein Gutachter dem Feuerwehrhaus attestiert hatte, dass es noch 15 Jahre funktionsfähig sei. Es sei jedoch wichtig, früh genug mit der Planung zu beginnen. Manfred Losinger, CSU, unterstützte dies als Feuerwehrpfleger, da die Planungen in den nächsten Feuerwehrbedarfsplan eingepflegt werden müssen.

Tiefgarage der Friedberger Feuerwehr wird als Lager verwendet

Claudia Eser-Schuberth (Grüne) meldete Zweifel an dieser Vorgehensweise an. "Es ist zu früh für eine Planung, denn es kann sich in den nächsten Jahren noch viel ändern", argumentierte sie. Die Grünen stimmten daher grundsätzlich für eine Erweiterung, jedoch dagegen, die Planungen jetzt in Auftrag zu geben.

Merkwürdig fand Eser-Schuberth auch, dass die Feuerwehr mehr Stellplätze im Freien braucht, die hauseigene Tiefgarage aber als Lager genutzt wird. Wie SPD-Stadtrat und Feuerwehr-Vorsitzender Markus Rietzler erklärte, handele es sich dabei nicht allein um Materialien der Friedberger, sondern aller Wehren im Stadtgebiet. Eichmann wusste sogar zu berichten, dass dort früher diverse Abteilungen der Stadtverwaltung Dinge gelagert hätten - unter anderem das Museum. Inzwischen wurde zwar etwas ausgemistet, trotzdem scheint mangels anderer Lagerflächen niemand der Verwendung der Tiefgarage als Tiefgarage Chancen auszurechnen.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen