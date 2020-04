Friedbergs Geschäfte locken mit einem Online-Marktplatz

Plus Zur Bayerischen Landesausstellung werben Läden und Gastronomiebetriebe aus der Innenstadt mit einem Gutscheinheft und einem Online-Marktplatz.

Auch wenn aufgrund der Corona-Krise nun viele Geschäfte geschlossen sein müssen, bereitet sich die Friedberger Innenstadt auf die Bayerische Landesausstellung vor. Deshalb wird schon jetzt auf Hochtouren an einem handlichen Couponheft des Aktiv-Rings gearbeitet, das jeder Besucher überreicht bekommt. 15 Geschäfte und Restaurants sind hier mit Rabattgutscheinen zu finden, die bis 2021 eingelöst werden können.

Noch vor der Ausgangsbeschränkung machte sich Aktiv-Ring-Geschäftsführerin Renate Mayer gemeinsam mit dem Werbefotografen Eckhart Matthäus auf den Weg, um gute Fotos zu schießen. Denn um die Geschäfte der Innenstadt auch attraktiv ins Licht zu rücken, hat sich der Aktiv Ring gemeinsam mit der Stadt Friedberg entschieden, mit qualitativ hochwertigen Bildern zu arbeiten. Diese Bilder werden auch für den künftigen Online-Marktplatz verwendet.

Fotoshooting bei Koffer Kopf in Friedberg

Wie läuft so ein Shooting ab? Die Redaktion der Friedberger Allgemeinen war bei drei Terminen mit dabei, die noch vor der behördlich angeordneten Schließung der Geschäfte und Gaststätten stattfanden. Als erstes ging es zu Koffer Kopf. Hier warteten die Mitarbeiterinnen Beate Frey und Ariane Hupfer gespannt auf ihren Einsatz.

Nachdem die Außenaufnahme fertig war, baute Eckhart Matthäus sein Equipment für die Innenaufnahmen auf. Dazu benötigt er ein Stativ und gedämpftes Licht, um zuerst die Produkte und dann die Mitarbeiterinnen ablichten zu können. „Zuerst muss ich einen Lichttest machen, dann testen wir, ob die Haltung der Damen gut ist. Dann kommen die Probeabzüge und ich stelle die Kamera richtig ein“, so Matthäus.

Im Altstadtcafe ist der Frühstückstisch gedeckt

Pro Geschäft sind rund 30 Minuten eingeplant, dann muss alles im Kasten sein. Dieser straffe Zeitplan konnte in der Regel eingehalten werden. Als Nächstes ging es zu Willi Weißgerber ins Altstadtcafé. Er hat einen Frühstückstisch für das Foto vorbereitet. „Das war nun schon unser zweiter Versuch, heute ist es uns dann spontan gelungen, das freut mich sehr“, so Weißgerber. „Bei uns ist übrigens alles echt“, fügt er lachend hinzu.

Dritte Station war bei Hubert Bichler im Café Gezz!. Für den Fotografen ist es wichtig zu wissen, wofür das jeweilige Geschäft steht und welche Botschaft vermittelt werden soll. Bei Bichler war es ohne Zweifel der Bio-Kaffee mit eigenem Label aus ökologischem Anbau. Wie gewohnt füllte Bichler die Bohnen in die Packung. Ein leichtes Spiel für den Werbefotografen.

Die Shootings für die Einträge im Couponheft sind nun alle im Kasten. Weitere werden noch für die neu konzipierte Onlineseite – das digitale Schaufenster der Stadt gemacht, sagt Renate Mayer. Weil etwa 100000 Tagestouristen zur Landesausstellung erwartet werden, möchte der Aktiv Ring mit diesen Marketingmaßnahmen die Besucher noch einmal in die Stadt locken.

Alle Sehenswürdigkeiten von Friedberg

So erhält jeder Besucher der Landesausstellung mit dem Ticket das Couponheft mit in die Hand gedrückt. Neben den Geschäften und Restaurants, die sorgfältig ausgewählt wurden und einen Bezug zu Friedberg haben, findet man alle Sehenswürdigkeiten der Herzogstadt. So könne man nach Besuch der Ausstellung selbst einen Stadtrundgang machen und sich in einem der Restaurants oder Cafés aufhalten, so Mayer.

„Die Gäste sollen sich an Friedberg und sein Herz erinnern und gerne wiederkommen. Auch zu einem späteren Zeitpunkt, sollte am Tag der Ausstellung keine Zeit mehr dafür gewesen sein. Hier haben wir die Vielfalt der Friedberger Gastronomie und des Handels kompakt in einem handlichen Format abgebildet. Da sind auch alle Eventtermine der Stadt enthalten und es gibt einen Stadtplan“, sagt die Geschäftsführerin des Aktiv-Rings.

Gemeinsames Projekt von Aktiv-Ring und Stadt Friedberg

Das Couponheft wird zu 40 Prozent durch die Wirtschaftsförderung der Stadt cofinanziert. Wer sich lieber online umsehen möchte, findet alle Infos im neuen Digitalen Schaufenster der Stadt.

Diese Firmen haben beim Gutscheinheft für die Besucher der Landesausstellung mitgemacht:

Altstadtcafé Weißgerber



Hofladen Körner



Creperie & Cafe La Vie



Sinn & Seide



Zweirad Pfundmeir



Pfundmeir Divano



Patchwork Haus für Handarbeit



Vom Fass



Rosenapotheke



Schreibwaren Gerblinger



Gerblinger Stadtbäckerei Scharold



Koffer Kopf



Café Gezz!



Gasthaus zur Linde



Gambrinuskeller



Wittelsbacher Land e.V.



Segmüller



Lesen Sie dazu den Kommentar von Thomas Goßner: Aktiv-Ring Friedberg: Die Mühe ist trotz Corona nicht vergebens

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.