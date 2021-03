12:10 Uhr

Friedbergs Wallfahrtsdirektor feiert Jubiläum

Vor 40 Jahren wurde Pallottinerpater Hans-Joachim Winkens zum Priester geweiht. Was ihm an seiner Aufgabe in Friedberg besonders gefällt.

Sein 40-jähriges Priesterjubiläum feierte der Wallfahrtsdirektor von Herrgottsruh, Pallottinerpater Hans-Joachim Winkens. In seiner Predigt blickte er bei der Festmesse auf seine Zeit als Priester zurück.

Geboren wurde Winkens 1955 in Ransbach im Westerwald. Er studierte Theologie und Pädagogik und absolvierte sein Pastoraljahr vor 40 Jahren in St. Georg in Augsburg. Als Internatsleiter und Rektor des Vinzenz-Pallotti-Kollegs in Rheinbach war er in den Internatsverbänden der Orden und Bistümer in Deutschland leitend tätig. Als langjähriger Berater arbeitete er in den Kommissionen für Schule und Erziehung der Deutschen Bischofskonferenz und der Orden.

Seit November ist Winkens Wallfahrtsdirektor in Friedberg

Nach der pädagogischen Tätigkeit übernahm er Verantwortung innerhalb der pallottinischen Gemeinschaft, er wurde Provinzial der Norddeutschen Provinz der Pallottiner, mit Sitz in Limburg. Nach dem Zusammenschluss mit der Südprovinz und der österreichischen Region der Pallottiner steckte Winkens 13 Jahre lang viel Kraft und Herzblut in den Aufbau der neuen Pfarrei „Seliger Johannes Prassek“ in Hamburg – mit rund 24.000 Katholiken. Als Rektor der „Gemeinschaft Nordost“ war er der Ansprechpartner für zehn bis zwölf Mitbrüder in Berlin, Bad Zwischenahn und Hamburg. Seit dem 8. November ist er leitender Direktor der Wallfahrtskirche Herrgottsruh in Friedberg.

„In den 40 Jahren hat sich natürlich sehr viel verändert. Darüber könnte man ein ganzes Buch schreiben“, sagt Pater Winkens. „Derzeit steht in meinem Alltag wieder die Komm-Struktur im Vordergrund.“ Im Bruderschaftshaus und im Wallfahrtsbüro sind die Türen immer offen, wenn auch die Hygieneregeln einiges verändert haben und die organisierte Wallfahrt in diesen Tagen komplett ausfallen muss. Die Wallfahrtskirche ist ein geistliches Zentrum, ein Ort für Gebet und Spiritualität, für Impulse aus dem Glauben.

Kirche soll den Menschen in Friedberg Heimat sein

Winkens betont: „Kirche geht nur gemeinsam!“ Und angesichts der Missstände innerhalb der Kirche sei er sehr dankbar, dass Menschen in dieser Kirche bleiben und Heimat finden können. Er freue sich auch über alle Eintritts- und Wiedereintrittswilligen, die sich in Herrgottsruh melden. Denn im Wallfahrtsbüro befindet sich auch eine offizielle Wiedereintrittsstelle des Bistums Augsburg. (AZ)

