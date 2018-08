vor 57 Min.

Frischer Wind für Kissinger Feinkost

Hans Hettenkofer weiß sein Feinkostgeschäft in Kissing bei Ute Scharnagl in besten Händen.

Bestens gerüstet ist Ute Scharnagl, um den Weinmarkt von Hans Hettenkofer ab dem 16. August zu übernehmen. Warum sie die Bank gegen ein eigenes Geschäft tauscht

Von Sabine Roth

Für Hans Hettenkofer war es an der Zeit, mit 68 Jahren über den Ruhestand nachzudenken. Aber wer soll seinen Weinmarkt in der Kornstraße übernehmen? Seine Schwester steht ihm seit Jahren im Laden an der Seite, aber auch sie denkt daran, bald aufzuhören. Deshalb sah er sich nach einem geeigneten Nachfolger um. Vor zwei Jahren bot sich die Gelegenheit: Eine seiner Stammkundinnen, die Kissingerin Ute Scharnagl, wollte sich immer schon den Traum eines hochwertigen Feinkostgeschäfts erfüllen.

Die 53-Jährige liebt Qualität, ist eine echte Feinschmeckerin und Weinkennerin. Neun Jahre lang leitete sie zuletzt in einer Bank in Nürnberg die Kommunikationsabteilung. Mit der Zeit wurde der Arbeitstag für sie immer anstrengender. „Vor allem das Pendeln nach Nürnberg kostete wertvolle Zeit und vor allem Energie“, so Scharnagl. Nach einigen Gesprächen mit Hans Hettenkofer war klar: Der Posten in der Bank wird gekündigt und mit seinem etablierten Feinkostgeschäft wird neu durchgestartet.

Seit dem 1. August ist sie nun Inhaberin von Hettenkofer Frisches & Feines. Ändern wird sich nicht viel. Die Marke wurde aufgefrischt, das Sortiment wird sukzessive um kulinarische Entdeckungen erweitert. Der Name Hettenkofer bleibt aber weiterhin erhalten. Frisches und Feines handverlesen - dafür steht Hettenkofer seit 1992. „Weil das nicht nur so bleiben, sondern auch noch deutlicher erkennbar sein soll, haben wir dieses Qualitätsversprechen in unseren Firmennamen übernommen“, so Scharnagl, für die gutes, gesundes und qualitativ hochwertiges Essen eine Lebenseinstellung ist.

Gemeinsam mit dem bewährten Team will sie es deshalb nach wie vor mit einer einfachen Regel halten: Ins Geschäft kommt nur, was richtig gut ist und in den allermeisten Fällen auch bei den Produzenten vor Ort probiert und getestet wurde. Egal ob es das Olivenöl, die Aufstriche, der Käse, das Obst oder der Wein sind. Scharnagl freut sich auch über neue Impulse von ihren Kunden, die sie wo immer möglich, berücksichtigen möchte. Das gilt für die Verkostungen, die es in neuem Format auch weiterhin geben wird, ebenso wie für neue Produkte. Am 16. August wird das Geschäft seine Pforten öffnen. „Wir machen uns frisch, das heißt, die Ladenräume werden in neuem Glanz erstrahlen“, sagt die neue Inhaberin. Alle drei Mitarbeiterinnen werden übernommen.

Angst hat sie keine vor der neuen Herausforderung, denn sie weiß, sie kann sich auf das langjährige Wissen ihres Teams verlassen. Und sie selbst kennt sich aufgrund ihrer früheren Tätigkeit in Sachen Geschäftsführung bestens aus. „Ich freue mich auf diesen neuen Lebensabschnitt“, so Scharnagl.

Für Hans Hettenkofer kommt jetzt dann die Zeit des Ruhestandes gemeinsam mit seiner Frau. Was er alles vorhat? „Jetzt schauen wir erst einmal, ob ich den Ruhestand überhaupt genießen kann“, lacht er. Um sein Haus und seinen Garten wird er sich mehr kümmern und Radfahren möchte er in Zukunft auch mehr. Hettenkofer hat die Geschäftswelt in Kissing lange Zeit geprägt und die Gewerbeschau unter seiner Obhut gehabt. Zehn Jahre lang war er Vorstand des Handwerk Handel Kissing (HHK). Ganz wird der rüstige Rentner aber nicht aussteigen. Er hat Ute Scharnagl versprochen, sie weiterhin ein wenig zu unterstützen, wenn es eng wird. „Hans Hettenkofer macht mir den Einstieg wirklich leicht“, freut sich die neue Inhaberin.

