vor 19 Min.

Frontalunfall in Kissing: Frau schwer verletzt

Zwei Autos stießen in Kissing frontal zusammen. Eine 75-Jährige wurde dabei schwer verletzt.

Eine 75-jährige Frau war am Dienstag um 11 Uhr mit ihrem Auto auf dem Mittleren Weg in Richtung Münchner Straße in Kissing unterwegs. An der Einmündung zur Münchner Straße wollte sie nach links abbiegen. Dabei übersah sie einen 45-Jährigen, der vorfahrtsberechtigt mit seinem Pkw Golf samt Anhänger, auf der Münchner Straße unterwegs war.

Frontalzusammenstoß in Kissing: Seniorin erleidet schwere Verletzungen

Es kam zu einem frontalen Zusammenstoß. Die 75-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Friedberg gebracht. Der 45-Jährige wurde leicht verletzt ambulant behandelt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 23.500 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (AZ)

Themen folgen