vor 55 Min.

Führungswechsel bei der Feuerwehr Baindlkirch

Erstmals gibt es jetzt drei Kommandanten. Bei 34 Prozent mehr Einsätzen war viel zu tun

Bei der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Baindlkirch berichtete der Kommandant Franz Guha über das Einsatzgeschehen 2019. Hier galt es, 138 Einsätzen zu bewältigen, wovon 120 auf den First Responder und 18 auf die Feuerwehr fielen. Im Vergleich zum Vorjahr 2018 gab es eine Steigerung von 34 Prozent, sodass es im Schnitt alle 2,6 Tage zum Alarm kam. „Leider“, so Guha „waren in fast zehn Prozent aller Fälle Kinder beteiligt, was eine größere Belastung darstellt.“ Dennoch konnte vielen Patienten adäquat geholfen und einige Leben gerettet werden.

Guha führte weiter aus, dass die Steigerung durch ein Update des Einsatzleitsystemes der Leitstelle Fürstenfeldbruck zustande gekommen sei. Somit könne der First Responder nun auch landkreisübergreifend alarmiert werden, und man könne Bürgern in den Gemeinden Mittelstetten, Althegnenberg und Oberschweinbach, zu Hilfe kommen. Besonders stolz sei man auf die stetig wachsende und sehr engagierte Jugend, die nun auch wieder vermehrt mit Mädchen vertreten sei.

Den größten Punkt des Abends stellten die Neuwahlen dar. Vonseiten des Vorstandes gab es folgendes Ergebnis: Vorsitzender Markus Kurz (wiedergewählt), 2. Vorsitzender Max Alberstötter (wiedergewählt), Kassier Markus Schwab (wiedergewählt), 2. Kassier Nico Uhl (neu), Kassenprüfer Ulrich Plank (wiedergewählt), 2. Kassenprüfer Jürgen Helfer (neu), Schriftführerin Carina Kienberger (als Zweite nachgerückt), 2. Schriftführerin Michelle Döring (neu), Beisitzer Max Widmann (neu), 2. Beisitzer Gottfried Kurz (wiedergewählt).

Als zweiter Punkt der Wahlen galt es den „Notkommandanten“ (coronabedingt durch die Gemeinde bestimmt) zu bestätigen. Hierbei wurden Franz Guha zum Kommandanten und Andreas Kurz zum 2. Kommandanten gewählt. Zusätzlich gibt es seit gestern erstmalig einen 3. Kommandanten in der Feuerwehr Baindlkirch. Zu diesem wurde Thomas Jaser einstimmig gewählt. Dieser Schritt sei nötig, da der administrative Teil immer mehr wird, das Alltagsgeschäft (wie Übungen, Ausbildungen, Jugendarbeit, technische Überprüfungen) allerdings gleich- bleibt.

Anschließend wurde durch Kreisbrandrat Christian Happach eine Ehrung vollzogen: Gottfried Kurz wurde das Goldene Ehrenkreuz des Feuerwehrkreisverbandes Aichach-Friedberg für sein außerordentliches Engagement über 50 Jahre verliehen. Besonders gelobt wurde, sowohl im Grußwort der Kreisbrandinspektion als auch im Grußwort des Rieder Bürgermeisters Erwin Gerstlacher, dass Baindlkirch eine junge dynamische Gruppe darstelle, aber dennoch auch „Ältere“ fest mit dabei seien.

Dies habe sich kürzlich beim Brand in Ried gezeigt, als Alt und Jung toll miteinander arbeiteten. So zahle sich das Engagement der letzten paar Jahre aus, dass Baindlkirch zuversichtlich in die Zukunft blicken kann. (fa, hch)

