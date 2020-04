vor 17 Min.

Fünf Tipps fürs lange Osterwochenende in Aichach-Friedberg

Wegen der Corona-Pandemie fällt vielen an den Feiertagen die Decke auf den Kopf. Fünf Ideen, wie Sie die Feiertage in Aichach-Friedberg trotzdem genießen können.

Von Anja Dondl

Vielen Menschen fällt wegen der Ausgangsbeschränkungen die Decke auf den Kopf – gerade am bevorstehenden langen Osterwochenende. Einrichtungen und Initiativen in Friedberg und Umgebung haben kreative Anregungen für Groß und Klein, wie sich die Feiertage daheim trotzdem spannend gestalten lassen.

Tipp 1: Osterweg mit Basteltipps

Da in diesem Jahr keine Gottesdienste in der Kar- und Osterwoche stattfinden können, hat sich die katholische Stadtpfarrei St. Jakob Friedberg eine ganz besondere Aktion ausgedacht. Die Familienseelsorgerin Elisabeth Wenderlein und Kristina Roth haben einen Osterweg für die ganze Familie entworfen. Er orientiert sich an den Festtagen von Palmsonntag bis Ostern und soll die Bibelgeschichten für Kinder spielerisch umsetzen. „Wir wollen Eltern damit ein Konzept an die Hand geben, wie man Ostern trotzdem in der Familie feiern kann“, erklärt Wenderlein. Auf der Website der Pfarrei gibt es eine Vorlage mit Gebeten, Bastelideen und Spaziergängen für jeden Feiertag. Fotos vom individuell gestalteten Osterweg könne man der Pfarrei per E-Mail zukommen lassen.

Tipp 2: "Perfektes Dinner" für die ganze Familie

Die Geschäftsführerin des Kreisjugendrings, Gottfriede Kruppa, empfiehlt Familien am Osterwochenende mal wieder alte Spiele auszuprobieren. Sie denke zum Beispiel an „Schokoladenessen“. Damit könne man die Kinder und Jugendlichen eventuell vom Computer oder dem Smartphone weglocken. Wichtig sei es, einen Bereich ausfindig zu machen, indem man zusammen lachen kann, empfiehlt Kruppa. Gemeinsam mit der Familie könne man beispielsweise auch eine Art „perfektes Dinner“ organisieren. „Jeder kocht einen Gang des Menüs und am Ende wird das dann bewertet.“ Bei gutem Wetter biete sich eine Schnitzeljagd oder Nachtwanderung an. Damit könne das Spazierengehen etwas abwechslungsreicher gestaltet werden. Weitere Freizeitideen, die trotz der Corona-Krise umgesetzt werden können, veröffentlicht der Kreisjugendring Aichach-Friedberg auf seiner Facebook-Seite. Auch die Aichacher Pfadfinder haben viele Ideen zusammengetragen, etwa: ein Insektenhotel bauen.

Wie verändert sich die Arbeit von Journalisten in Zeiten des Coronavirus? In einer neuen Folge unseres Podcasts geben wir einen Einblick.

Tipp 3: Vögel per App bestimmen

Die Idee, spazieren zu gehen und währenddessen die Natur zu erkunden, schlägt auch der Waldkindergarten in Friedberg vor. Vor allem in den frühen Morgenstunden gebe es für Kinder in der Natur viel zu entdecken, erklärt Amelie Kannengießer, die im Vorstand des Vereins Friedberger Wald- und Naturkinder engagiert ist. Im eigenen Garten oder auch bei einem Spaziergang an der frischen Luft können Familien und Naturinteressierte momentan viele Vogelstimmen hören. „Mit Vogelführer-Apps wie „NABU Vogelwelt“ können gesichtete Vogelarten bestimmt werden“, berichtet Kannengießer. „Unter deutsche-vogelstimmen.de können Vogelstimmen sogar angehört und dann von den Kindern in der Natur wieder erkannt werden“.

Tipp 4: Virtuelles Treffen im Jugendclub Friedberg

Der Jugendclub Friedberg öffnet seinen Clubraum digital. Trotz der Corona-Krise möchte er weiterhin einen Treffpunkt für alle Mitglieder und Interessierten bieten, erklärt Pressewart Luca Aschenbrenner. In den Räumen des Vereins sei das in der aktuellen Situation aber nicht möglich. Deswegen solldie Kommunikation in einem virtuellen „Clubraum“ stattfinden. „Am vergangenen Freitagabend hat das digitale Treffen das erste Mal stattgefunden“, erzählt Aschenbrenner. Dafür wurde vom Verein eine Website eingerichtet (meet.jugendclub-friedberg.de/Clubabend). „Die Aktion wurde sehr gut angenommen“, freut sich Aschenbrenner. 13 Leute waren dabei. Man habe geredet und Karten gespielt. Alles fast wie immer – nur diesmal eben über den Bildschirm. Für das Osterwochenende plane man ähnliche Aktionen. Genauere Informationen veröffentlicht der Jugendclub Friedberg auf seiner Website und bei Facebook

Tipp 5: Gottesdienst im Video oder Podcast

Auf den Festtagsgottesdienst muss man ebenfalls nicht verzichten. Viele Pfarreien beider Konfessionen bieten ihn online an. Aktuell meldet die evangelische Kirche Friedberg, welche Podcasts und Videos auf der Homepage www.friedberg-evangelisch.de zu finden sind: Gründonnerstag, 18 Uhr, Gottesdienst mit Prädikant Jürgen Bolz zum Anhören (Podcast). Karfreitag, 10.30 Uhr, Gottesdienst mit Pfarrer Falko von Saldern zum Anschauen (Video). Ostersonntag, 6 Uhr, Osternachtsfeier mit Pfarrerin Nina von Saldern und Team (Video). Ostersonntag, 10.30 Uhr, Familiengottesdienst mit Pfarrerin Claudia Fey zum Anhören (Podcast) und Mitspielen (Spiel zum Herunterladen).

