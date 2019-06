vor 34 Min.

Fünf Verletzte bei Zusammenstoß in Derching

Fahranfänger ist abgelenkt und verursacht Sachschaden von 15000 Euro.

Bei einem Unfall in Derching wurden fünf junge Menschen verletzt. Ein 18-jähriger Fahranfänger aus Aindling fuhr in der Nacht zum Samstag mit dem VW Golf seiner Mutter auf dem Winterbruckenweg in Richtung Kreisverkehr an der Autobahn. Mit an Bord waren vier jugendliche Freunde. Auf Höhe der Siebenbrünnlstraße war er abgelenkt und prallte ungebremst in das Heck eines dort rechts geparkten Mercedes Kombi. Sämtliche Airbags lösten aus. Alle Insassen wurden dabei verletzt, drei von Ihnen wurden vorsorglich in das KH Friedberg gebracht. Es entstand rund 15000 Euro Sachschaden, die Pkw wurden abgeschleppt.

