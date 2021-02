vor 17 Min.

Für Faschingsbegeisterte: Bunter Abend in Mering kommt mit einem Onlinespecial

Wo es sonst bunt und fröhlich zugeht, findet in diesem Jahr coronabedingt kein öffentlicher Bunter Abend statt. Die Organisatoren bieten aber ein Onlinespezial an.

Plus Der Bunte Abend ist eine feste Institution im Meringer Fasching. Aber die Corona-Pandemie macht den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung.

Corona verdirbt auch im Jahr 2021 die Pläne für den Fasching. Dabei hätten sich die Veranstalter wieder gerne viele Meringer Promis aus Politik und Gesellschaft zur Brust genommen. Bereits früh überlegte das Team um Christine Rauner, die nach einem Jahr Pause wieder für den Bunten Abend verantwortlich ist, wie eine Alternative aussehen könnte. Ohne Publikum spielen und online übertragen? Schließlich gibt es nun ein richtiges Profi-Streamingteam, das sich auch mit der Liveübertragung der Gottesdienste der Pfarrei St. Michael einen Namen gemacht hat. "Aber das wäre nicht dasselbe, denn der Bunte Abend lebt von der Stimmung im Saal, von den Reaktionen des Publikums, den regen Diskussionen in den Zwischenpausen und den Blicken auf die derbleckten Politiker und Geistlichen", schildert Christine Rauner. Stoff gebe es ja Dank Kommunalwahl, neuer Marktgemeinderatszusammensetzung, dem leidigen Thema der fehlenden Kinderbetreuung, kaputtem Marktplatzbrunnen oder dem 1000-jährigen Jubiläum genug.

Der Bunte Abend feiert in Mering ohne Publikum Jubiläum

Und nicht nur Mering feiert in diesem Jahr ein Jubiläum: Auch der Bunte Abend hat in diesem Jahr seinen runden Geburtstag. Ein halbes Jahrhundert gibt es diese Mischung aus Faschingstreiben und Kabarett nun schon in Mering. Erstmals in der Form eines einmaligen Bunten Abends im Fasching 1969, ab 1971 dann jährlich unter wechselndem Motto und steigender Beliebtheit.

Clemens Oswald wird in Vertretung für die Los Promillos aufgenommen für das Onlinespezial des Meringer Bunten Abends. Bild: Christine Rauner

Wer nun genau rechnet, merkt, dass es nicht das erste Mal ist, dass der Bunte Abend ausgefallen ist. So pausierte man 1972 wegen des Umbaus des Papst-Johannes-Hauses und setzte 1991 wie auch die Rheinischen Karnevalshochburgen aus, als sich der Irakkrieg zuspitzte und die Bodenoffensive begann. Nun also das Coronavirus, das weltweit die Kultur zum Stillstand bringt.

Ganz ohne Lebenszeichen sollte die Faschingssaison aber nicht verstreichen und nur alte Videos der letzten Jahre auf die Pfarrei-Webseite stellen? Damit der Bunte Abend, sein Team und das Drumherum, die den Abend so besonders machen, keine Entzugserscheinungen provozieren oder gar bis zum nächsten Jahr in Vergessenheit geraten, haben sich die Verantwortlichen ein kleines Corona-Spezial ausgedacht.

Coronakonform zeigen sich die Akteure beim Bunten Abend Spezial. Bild: Christine Rauner

Basierend auf einer Textidee von Bettina Metz, bekannt als Moderatorin, haben sich viele langjährige Spieler und auch Personen, die sonst im Catering oder bei der Technik hinter den Kulissen agieren, vor die Kamera getraut. Mit dabei sind: Veit Bolling, Stefan Brunnhuber, Andreas und Barbara Dosch, Tobias Eppeneder, Jörn Heller (Film/Schnitt), Oliver Kosel, Günther Magg, Bettina Metz (Textidee/Organisation), Clemens Oswald mit den Los Promillos: Stefan Schramm, Bruno Meier, Jürgen Guha, Christine Rauner (Organisation), Matthias Ringenberger, Anna Ruf, Werner Rumbucher und Pfarrer Thomas Schwartz, Michael Sepp (Onlineredaktion/Organisation), Angelika Wolf.

Wehmütig hat man sich nochmals auf die vertraute Bühne des Papst-Johannes-Hauses begeben, um das letzte Mal dort zu spielen, wo vor über 50 Jahren alles begann. "Dabei konnten wir auf die Technik und das Know-how des Streamingteams um Michael Sepp zurückgreifen.

Ein besonderer Dank gilt der Unterstützung von Jörn Heller, der mit den einzelnen Spielern drehte und das Material zu einem Kurzfilm zusammenschnitt, sodass wir Ihnen nun ein lockdownkonformes Bunter-Abend-Erlebnis bieten können", freut sich Christine Rauner.

Unter diesem Link startet ab Dienstag der Bunte Abend online. (AZ/mit sev)

