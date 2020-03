vor 19 Min.

Für Paul Wecker ist das neue Feuerwehrhaus die wichtigste Aufgabe

Paul Wecker möchte als Bürgermeister in Steindorf wiedergewählt werden.

Plus Sieben Fragen an Paul Wecker (CSU), der als Bürgermeister in Steindorf wiedergewählt werden möchte.

Bereits zum vierten Mal tritt Paul Wecker in der kleinsten Gemeinde des Landkreises für die Wählergemeinschaft Steindorf-Hausen-Eresried als Kandidat fürs Rathaus an. Mit einem neuen Feuerwehrhaus und den Plänen für ein Bürgerzentrum hat der Bürgermeister auch für eine vierte Amtszeit noch einiges vor.

Was ist Ihr wichtigstes Vorhaben? Paul Wecker: Neubau Gemeinschaftsfeuerwehrhaus, Planung Bürgerzentrum Welche politischen Fehler in ihrer Gemeinde würden Sie gerne ungeschehen machen? Paul Wecker: Keine, man lernt immer aus Fehlern! Was wollen Sie für die Jugend in Ihrem Ort tun? Paul Wecker: Schaffung von Räumen und Treffpunkten für gemeinsame Aktivitäten. Was brauchen die Senioren in Ihrem Ort? Paul Wecker: Platz für Begegnung, mehr Angebote für Mobilität wenn kein Auto zur Verfügung steht. Was sind Ihre persönlichen Untugenden? Paul Wecker: Ungeduld. Das ist der Steckbrief von Paul Wecker 1 / 8 Zurück Vorwärts Alter 58 Jahre

Aufgewachsen in Steindorf

Wohnort Steindorf

Familienstand ledig

Kinder keine

Ausbildung und Beruf Weberlehre, Textiltechniker, Bürgermeister mit Leidenschaft

Hobbys Lesen, Computer, neue Technik nutzen

Politische Ämter, Vereinsmitgliedschaften und Ehrenämter Mitglied in vielen Vereinen der Gemeinde (Schützen, Veteranen, Gartenbau) Worüber können Sie lachen? Paul Wecker: Emil aus der Schweiz, und über mich selbst. Was wird Ihre schwierigste Aufgabe als Bürgermeister? Paul Wecker: Alle Ideen und Projekte in den nächsten sechs Jahren auch umzusetzen und zu finanzieren: Wie schon teilweise genannt Feuerwehrhaus, Feuerwehrfahrzeug ( LF10), Bürgerzentrum, Gewässerunterhalt, Straßenerneuerungen und Sanierungen, weiterer Breitbandausbau, Wohnraumangebot verbessern und vieles mehr! Lesen Sie dazu auch: In Steindorf tut sich einiges

