vor 24 Min.

Für Steindorfs Feuerwehr wird gebaut

Die Rettungskräfte bekommen eine neue Unterkunft

Von Brigitte Glas

Nun ist es öffentlich: Die Feuerwehr Steindorf bekommt ein neues Feuerwehrhaus. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde der Beschluss aus der zurückliegenden nicht öffentlichen Sitzung bekannt gegeben. Die Gemeinde hat den Planungsauftrag für das neue Gemeinschaftsfeuerwehrhaus an der Vorstattstraße an das Architekturbüro Vareille aus Merching vergeben. Hierzu sollen dem Gemeinderat in einer der nächsten Sitzungen erste Entwürfe vorgestellt werden. Die Führung der Feuerwehr um Kommandant Wolfgang Klaßmüller wird hierbei eng mit eingebunden. Baubeginn soll im kommenden Jahr sein.

Zudem entschieden die Räte, dass an der Hauptstraße 25 ein Dreifamilienhaus gebaut werden kann. Zunächst muss noch ein Gebäude abgebrochen werden. Diesem Beschluss stimmte der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung zu. Es hatte bereits eine formlose Bauvoranfrage mit zwei verschiedenen Varianten gegeben. Nun kam eine dritte Variante ins Spiel. Beantragt wurde nun ein Dreifamilienhaus. Im größeren, östlichen Gebäudeteil sind dabei zwei Wohneinheiten untergebracht und in der kleineren, westlichen Gebäudehälfte eine weitere.

