Für die Friedberger Busse gelten ab Dezember neue Fahrpläne

Plus Das neue Stadtbus-Konzept in Friedberg wird von den Fahrgästen gut angenommen. Auf einer Linie gibt es kaum Fahrgäste. Darum soll es Veränderungen geben.

Von Edigna Menhard

Wie können die Busfahrpläne weiter verbessert werden? Das war ein zentrales Thema der jüngsten Stadtratssitzung in Friedberg. Am 13. Dezember tritt der neue Fahrplan in Kraft, der auch in Friedberg Veränderungen bringt.

Dabei zeigte sich Bürgermeister Roland Eichmann ( SPD) weitgehend zufrieden mit der derzeitigen Situation. Nach ersten Zählungen und dem Feedback der Fahrgäste werde das neue Buskonzept erfreulich gut und mit steigenden Nutzerzahlen angenommen. Er räumte aber auch ein: „Es ist eigentlich ein großer Erfolg, den man aber nur unter großer Relativierung bewerten kann, weil ab dem Zeitpunkt des Lockdowns der ÖPNV nicht mehr das war, was er am Anfang war. Dazu gab es technische Probleme bei der automatischen Fahrgastzählung, sodass die Zahlen nur mit Vorsicht zu sehen sind.“

Leere Busse zwischen Derching und Friedberg

Vor allem im Bereich der Innenstadt habe die zusätzliche Linie 201 (rot) zwischen dem Park-and-ride-Platz in Friedberg-West und der Herrgottsruhkirche eine Steigerung der Fahrgastzahlen verbuchen können. Anders sei die Situation jedoch für die blaue Buslinie 202 mit der Strecke Friedberg - Stätzling - Haberskirch - Derching. Hier gab es kaum Nachfrage. Trotz 30 Fahrten täglich nutzten oft nur ein bis zwei Personen diese Verbindung. „Wenn man sieht, dass hier 12.800 Kilometer über den Zeitraum gefahren werden, dann ist das eine Relation, die uns nachdenklich werden lässt“, sagte der Bürgermeister.

Ein weiteres Problem des aktuellen Busfahrplans sei, dass Rothenberg/Friedberg-Ost seit der Neukonzeption der Fahrpläne im vergangenen Jahr seltener angefahren wurde: Es gibt 20 Prozent weniger Fahrten bei einer gleichzeitig längeren Fahrzeit. Deshalb habe sich die Nachfrage um bis zu 25 Fahrgäste reduziert - das entspricht einem Minus von 20 Prozent.

Das soll sich ab Dezember in Friedberg ändern

Um den Fahrplan zu optimieren, hatten sich die Stadt und dessen ÖPNV-Beauftragter Prof. Manfred Schnell mit dem Augsburger Verkehrsverbund (AVV) und dem Landkreis zusammengeschlossen. Daraufhin habe der Kreis einige Vorschläge ausgearbeitet, die beim Stadtrat gut ankamen und bewilligt wurden:

So sollen alle Fahrten der AVV-Linie 202 künftig die Haltestelle Haberskirch-Kirche nicht mehr anfahren. Damit sei die Linie pro Fahrt drei Minuten schneller und spare Kilometer ein. Dadurch verbessere sich die Fahrplanstabilität und auch die Umsteigemöglichkeiten am Bahnhof Friedberg . Das Angebot der AVV-Linie 211 bleibt jedoch bestehen: Sie hält nach wie vor an Haberskirch-Kirche.

Am Rothenberg hält der Bus derzeit weniger oft. Bild: Heiko Wolfraum, dpa (Symbolbild)

Von der Optimierung der Linie 202 profitiert vor allem der Rothenberg . Die Anschlüsse der Linie 202 für den relativ gut nachgefragten Streckenteil zwischen Stätzling, Rothenberg und Bahnhof Friedberg sind gesichert. Die wegfallenden Streckenkilometer sollen für einen Zusatzverkehr für das Rothenberg-Gebiet verwendet werden. Fünf weitere Busse soll es dann geben, um 5.47 Uhr von Friedberg-Ost zum Park-and-ride-Platz, um 6.18 Uhr von Friedberg-West Park & Ride nach Friedberg-Ost , um 6.57 Uhr von Friedberg-Ost zum Bahnhof sowie nachmittags um 16.15 Uhr und 17.16 Uhr vom Bahnhof nach Friedberg-Ost , so das Konzept des Landrats.



. Die Anschlüsse der Linie 202 für den relativ gut nachgefragten Streckenteil zwischen Stätzling, und Bahnhof sind gesichert. Die wegfallenden Streckenkilometer sollen für einen Zusatzverkehr für das Rothenberg-Gebiet verwendet werden. Fünf weitere Busse soll es dann geben, um 5.47 Uhr von zum Park-and-ride-Platz, um 6.18 Uhr von Friedberg-West Park & Ride nach , um 6.57 Uhr von zum Bahnhof sowie nachmittags um 16.15 Uhr und 17.16 Uhr vom Bahnhof nach , so das Konzept des Landrats. Ebenso ist eine bessere Anbindung von St. Afra /Lindenau vorgesehen. Es sollen mit dem Anruf-Sammel-Taxi 103 P stündliche Zusatzfahrten an allen Tagen in der Zeit zwischen 9 und 24 Uhr für die Strecke angeboten werden.



Ist das Anrufsammeltaxi Im Friedberger Norden zu teuer? Bild: Anne Wall

Um es zu kompensieren, dass die Linie 202 Haberskirch-Kirche künftig nicht mehr anfährt, soll das Anruf-Sammel-Taxi 210 P für Haberskirch auf einen Stundentakt verdichtet werden. Mit den Zusatzfahrten haben die Bürger aus Haberskirch zwei Fahrten pro Stunde von bzw. nach Friedberg , also eine Anruf-Sammel-Taxi-Fahrt und eine Fahrt mit der AVV-Linie 211 (mit Umstieg in Wulfertshausen auf die AVV-Linie 210). Durch Zusatzfahrten am Sonntag auf der gesamten Strecke Friedberg-Derching besteht auch sonntags eine stündliche Fahrtmöglichkeit. Unpraktisch ist hier jedoch, dass man das Sammeltaxi eine Dreiviertelstunde vor der Fahrt bestellen muss. Bürgermeister Eichmann sieht noch einen weiteren Wermutstropfen. So ist derzeit für das Sammeltaxi Richtung Haberskirch eine Zusatzgebühr von 2,90 Euro geplant. Das wolle man mit dem AVV noch verhandeln.



Der neue Fahrplan soll voraussichtlich zum 13. Dezember eingeführt werden.

