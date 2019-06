vor 35 Min.

Für eine Musik ohne Effekthascherei

Toni „Boysie“ Lasser denkt auf seiner Terrasse in Friedberg-West an seine Zeit bei den Shotguns zurück.

Der ehemalige Sologitarrist der Shotguns, Toni „Boysie“ Lasser, über seine Zeit bei der Band. Inzwischen pflegt er den akustischen Stil mit einem neuen Trio.

Von Christine Hornischer

Er lebt seine Musik vom Scheitel bis zur Sohle. Toni „Boysie“ Lasser ist ein wahrer Herzblut-Musiker. Bekannt geworden ist er als Gitarrist und Sänger der Augsburger Band Shotgun. Doch ihn nur darauf zu reduzieren, würde ihm lange nicht gerecht werden. Schon in der Jugendgruppe Ende der 60-er Jahre kam dem damals 12-Jährigen die Idee, „ein bisschen Klampfe zu spielen, um die Jugendtreffs aufzupeppen. „Damit war mein Weg schon irgendwie vorgezeichnet“, lacht der heute 68-Jährige. Mit dabei war sein Freund und Musikerkollege Tom Dittrich, bekannt als ehemaliger Kinobetreiber (Liliom) in Augsburg.

Dieser war es dann auch, der Toni Lasser seinen Spitznamen „Boysie“ verpasste. „Tom hat damals im Jugendcamp irgendeine Detektivserie im Fernsehen angeschaut, da kam ein Boysie vor. Aus Spaß nannte er mich dann immer so und die Musikerkollegen übernahmen das“, erzählt Lasser.

In der Flower-Power-Zeit

Irgendwie logisch, dass er mit Dittrich auch seine erste Band gründete. Die „Mellow flowers“ nannten sich die Jungs, angelehnt an die damals blühende Flower-Power-Zeit. „Das war ein toller Bühnenname“, lacht der Musiker, der dann 1967 zum ersten Mal auf den Brettern stand, die für so manchen die Welt bedeuten.

In seiner Lehrzeit zum Industriekaufmann bei der MAN lernte er seine große Liebe Monika Langheinrich kennen, mit der er seit 47 Jahren zusammen ist und die seine Begeisterung für die Musik teilt. „Toni hat einfach eine absolute Musikalität“, schwärmt die pensionierte Berufsschullehrerin. „Er hört ein Stück im Radio und kann die Töne und Griffe erkennen.“ Diese Musikalität brachte Lasser dann auch zu der Augsburger Band „Confusion“, die Anfang der 1970-er Jahre den sogenannten progressiven Rock- und Underground-Gruppen angehörte. „Unser Sound war eine Mischung aus Rock und Blues“, erinnert sich Lasser.

Blutige Finger dank „Samba pa ti“

Damals schon bewunderte er die Shotguns ungemein, die bei einem Beatfestival in Augsburg den ersten Platz machten. „Ich stand nachts stundenlang vor deren Proberaum und hörte zu“, blickt er zurück. Und 1972 war es dann so weit: Die Shotguns fragten an, ob er mitspielt. „Anfangs holte ich mir blutige Finger, weil ich dauernd Samba pa ti von Santana geübt habe. Ich wollte für die Jungs perfekt sein“, so Lasser.

Es gibt fast keinen Club zwischen Stuttgart, Würzburg und Landshut, in dem die Jungs nicht schon mal gespielt hätten. Etwa 1000 Gigs kamen da in der Zeit mit Boysie zusammen. Geprägt von der Musik der Beatles und der Rolling Stones spielten die Musiker vollen echten Beat-Sound. Die Shotguns fanden mit Liedern wie „Cocain“ von J.J. Cale, „ Another Brick in the Wall“ von Pink Floyd, „Samba pa ti“ von Santana oder „A Whiter Shade of Pale“ von Procol Harum ihr musikalisches zu Hause. 32 Jahre lang blieb Boysie Shotgun treu. Musikalische Effekthascherei war Lasser schon immer fremd gewesen, die Technik, all die Anlagen und Verstärker bei den Shotguns wurden ihm aber mit der Zeit zu viel.

Textlich anspruchsvolle Stücke

So zog er sich zurück und gründete zusammen mit seiner Lebensgefährtin Moni Langheinrich und Freund Chuck Holzapfel das Trio So what. „Wir spielen rein akustische Stücke“, schwärmt Boysie von seiner neuen musikalischen Heimat. Die Musik von So what ist vergleichbar mit der von Simon & Garfunkel oder Crosby, Stills, Nash & Young: Ruhige, textlich anspruchsvolle Stücke mit Kraft und Energie – wachsam, aber gleichzeitig in entspannter Weise.

Die zeitlos arrangierten Stücke von Toni Lasser sind unglaublich warm mit hinreißenden Melodien. Die selbstkomponierten und selbstgetexteten Lieder werden auf Deutsch mit einem gesellschaftskritischen Augenzwinkern gesungen. Der Name der Band entstand durch eine gemeinsame USA-Reise von Toni und Moni. „Noch während des Studiums übernahmen Toni und ich eine Kinderbetreuung in den Staaten. Damals lernten wir den Ausdruck ,So what‘ kennen, den die Amerikaner gebrauchen, wenn sie signalisieren wollen, dass eine Sache sie nichts angeht oder ihnen egal ist.“

Am liebsten sind ihm Weihnachtslieder

Aber auch außerhalb der Musik bilden die beiden „Handy-Hasser“ (Lasser) ein tolles Team. Während sie in früheren Jahren mit ihrem VW-Bus durch die Lande zogen, lassen sie es jetzt mit „Tagestouren mit „Bayern Tour Natur“ ruhiger angehen. Natürlich sind auch sämtliche Musikkonzerte ein wahrer Magnet für die beiden. Und bald kommt die Lieblingszeit von Toni und Moni, dann, wenn es wieder heißt „Süßer die Glocken nie klingen“. Das Trio So what liebt nämlich Weihnachtskonzerte. Man darf also schon gespannt sein, wenn die Drei loslegen mit Tonis als Reggae arrangierten „Rudolph, the red nosed reindeer“.

