vor 2 Min.

Für mehr Sicherheit auf dem Schulweg

Plakate der Jungen Union Friedberg zum Unterrichtsbeginn

Die Junge Union Friedberg hat pünktlich zum Schulstart eine Plakataktion organisiert, um die Verkehrsteilnehmer in Friedberg auf die vielen Schülerinnen und Schüler aufmerksam zu machen. „Jedes Jahr verunglücken über 100.000 Kinder in Deutschland auf dem Schulweg. Und auch, wenn die Zahlen seit Jahren rückläufig sind, ist jeder einzelne Unfall einer zu viel! Mit unseren Plakaten möchten wir insbesondere die erwachsenen Verkehrsteilnehmer sensibilisieren, auf Schulkinder zu achten“, erklärt Florian Wurzer, Stadtrat und Jugendpfleger, der gemeinsam mit Franziska Trinkl die Aktion koordiniert.

Um mehr Rücksicht zu erreichen, gibt es die bayernweite Plakataktion „Vorsicht: Schulkinder“. Auch in Friedberg wurden die großen Plakate am Wochenende von ehrenamtlichen Helfern der JU Friedberg angebracht. Hierfür wurden Standorte vor allen Grundschulen in der Stadt und in den Ortsteilen sowie vor der Vinzenz-Pallotti-Schule in Friedberg ausgesucht. Auch an bekannten Gefahrenstellen entlang der Schulwege befinden sich die Plakate. Gerade die Schüler in den unteren Klassen sind oft im Straßenverkehr noch unerfahren. Verstärkt wird dies zusätzlich noch dadurch, dass durch die Schulschließungen und die Ferien manche Kinder das Verhalten auf der Straße wieder ein Stück weit verlernt haben könnten.

„Ein weiterer positiver Nebeneffekt ist, dass wir so viele Plakatwände aus dem Kommunalwahlkampf im März recyceln können“, erklärt Franziska Trinkl. Die Aktion diene also nicht nur der Verkehrssicherheit, sondern trägt auch zur Bewahrung der Schöpfung bei. (AZ)

