18.12.2018

Für sie ist Friedberg wie Weihnachten

Die Bläser der Berliner Philharmoniker werden im Rathaus empfangen. Sie bekommen ein kuscheliges Geschenk

Von Sabine Roth

Seit 16 Jahren kommen die Bläser der Berliner Philharmoniker zu ihrer „großen Familie“ nach Friedberg. Inzwischen ist eine Freundschaft entstanden. Im stressigen Alltag ist der Besuch am dritten Adventssonntag eine Auszeit für die Musiker. Bereits morgens ging der Flieger des Weltklasse-Ensembles von Berlin nach München. Am Mittag wurden sie von Anita und Gerd Horseling sowie Martha und Franz Reißner begrüßt und verbrachten mit ihnen den Nachmittag, bevor um 17 Uhr die Proben für das Konzert am Abend in der Stadtpfarrkirche St. Jakob begannen. Die „Bürger für Friedberg“ sind stolz, dass sie die neun Musiker für das Adventskonzert gewinnen konnten. Die Hornistin Sarah Willis konnte heuer allerdings nicht dabei sein, was viele sehr bedauerten.

Friedberg ist für das Ensemble etwas Besonderes. „Wir genießen die Akustik in St. Jakob“, freute sich Leiter Walter Seyfarth. Drei Wochen lang spielten die Musiker im November auf ihrer Tournee durch Asien, darunter Stationen in Thailand, Taiwan und China. Danach standen drei Konzerttage in der Berliner Philharmonie auf dem Programm. Jetzt freuten sich die Musiker, in Friedberg in familiärer Atmosphäre „ausspannen“ zu dürfen. „Das ist wie Weihnachten“, schwärmen sie.

700 Menschen kamen zum Konzert. Danach ging es zum Empfang ins Rathaus mit Prominenz aus Politik, Wirtschaft und Kultur. Man hatte sich viel zu erzählen. „Ich hoffe, dass diese Verbindung zu unserer Stadt noch lange anhält. Wir schätzen euch sehr“, so Bürgermeister Roland Eichmann. Die „Bürger für Friedberg“ überreichten jedem Mitglied des Ensembles ein Geschenk: ein kuscheliges Handtuch und ein Friedbär-Christbaumanhänger. Dazu die Chronik zu 25 Jahren Friedberger Advent. „Ihr sollt uns spüren – und zwar jeden Tag“, meinte Gerd Horseling. Die Musiker konnten den Abend gemütlich ausklingen lassen. Denn am nächsten Morgen ging der Flug erst um 11 Uhr wieder nach Berlin zurück. „Zum ersten Mal ist keine Probe in der Früh. Diese wertvolle Zeit dürfen wir jetzt mit unseren Friedberger Freunden genießen“, freuen sich die Musiker. Ohne Friedberg sei Weihnachten für sie nicht denkbar. Den Termin für das nächste Konzert am dritten Adventssonntag 2019 haben sie sich deshalb schon im Kalender eingetragen. "Konzert-Kritik Augsburg-Teil Seite 29

Themen Folgen