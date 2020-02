18:51 Uhr

Für sie ist das Thema Betreuung eine Herzensangelegenheit

Rudi Herter (stehend) sowie Karl-Heinz Brunner (links) und Horst Hartmann sind in der Betreuungsgruppe unter dem Dach der Ambulanten aktiv.

In Mering gibt es einen Kreis von Ehrenamtlichen, der sich für Menschen einsetzt, die im Alltag Hilfe brauchen.

Von Heike John

Was ist in einem Pflegefall zu tun? Wo kann ich mir Unterstützung holen? Dies sind Fragen, mit denen sich viele früher oder später auseinandersetzen müssen. Entsprechend war auch das Interesse da, als Ina Albes, Seniorenberaterin im Landkreis Aichach-Friedberg, zu einer Informationsveranstaltung in die Räume der Meringer Sozialstation kam.

Eingeladen wurde die Referentin von der Betreuungsgruppe der Ambulanten. „Wenn jemand durch Krankheit oder Unfall nicht mehr in der Lage ist, sich um die täglichen Dinge seines Lebens selbst zu kümmern, können für pflegende Angehörige und Betreuer vielfältige Verpflichtungen entstehen. Mitunter bedarf es dazu eines großen persönlichen Aufwands sowie Veränderungen in der eigenen Lebensgestaltung“, weiß Rudi Herter. Er leitet die Betreuungsgruppe, die sich vor einigen Jahren unter dem Dach der Ambulanten, dem Meringer Förderverein für die Unterstützung ambulanter Dienstleistungen, zusammengefunden hat.

Informationen für Angehörige und Betroffene in Mering

Sehen sich Angehörige nicht in der Lage, die Pflege eines Familienmitglieds zu übernehmen, dann ist nicht nur fachkundige Hilfe für eine kompetente Pflege gefragt. Auch rechtliche Angelegenheiten wollen geregelt sein und dafür muss ein gesetzlicher Vertreter her. Ein automatisches Vertretungsrecht der Angehörigen gibt es nicht. Sollte man in gesunden Tagen nicht selbst durch eine Vorsorgevollmacht für diesen Fall vorgesorgt haben, muss ein rechtlicher Betreuer bestellt werden.

Im Landkreis bestehen derzeit für rund eintausend Personen rechtliche Betreuungen. Ein Großteil davon wird von Familienangehörigen geführt. Aber auch Menschen, die weder verwandt noch verschwägert sind, übernehmen diese Aufgabe im Rahmen eines ehrenamtlichen Engagements.

Das Thema ehrenamtliche Betreuung wurde in Mering bereits 2015 von Josef Gerner vom Bürgernetz aufgegriffen, das der Ambulanten als Kuratorium angegliedert ist. Mitstreiter war damals auch Guido Schlosser, der bis heute Betreuungen übernimmt. Über die Jahre entwickelte sich unter dem Dach der Ambulanten eine kleine Betreuungsgruppe, für die seit 2017 nun Herter verantwortlich ist.

Austausch zwischen ehrenamtlichen Betreuern bei Treffen in Mering

Bei regelmäßigen Treffen findet ein Austausch zwischen den ehrenamtlich tätigen Betreuern statt. „Diese Tätigkeit ist uns eine Herzensangelegenheit“, betonen Rudi Herter und die beiden zweiten Vorsitzenden der Ambulanten, Karl-Heinz Brunner und Horst Hartmann. Im Unterschied zu Berufsbetreuern arbeiten die ehrenamtlichen Betreuer unentgeltlich und können lediglich eine jährliche Aufwandspauschale geltend machen. Die Gruppe bildet ein lokales Netzwerk, um aktuelle Fragen in Zusammenhang mit Betreuungsaufgaben zu diskutieren sowie Erfahrungen auszutauschen und weiterzugeben.

„Unsere Betreuergruppe kann noch Verstärkung gebrauchen und wir versuchen, geeignete Menschen für die Übernahme einer Betreuung zu gewinnen“, erklärt Herter.

Kontakt für weitere Informationen

Ansprechpartner für weitere Informationen ist Rudolf Herter, Telefon 01573/2513899, E-Mail an rudolf.herter@die-ambulante-mering.de.

