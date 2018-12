vor 34 Min.

Funkstille am Merchinger Bahnhof: Beschwerden bleiben erfolglos

Plus Seit dem Herbststurm im September funktionieren an der Haltestelle keine Fahrgastinformationen mehr. Die Passagiere sind verärgert.

Von Christina Riedmann-Pooch

Seit dem Sturm Ende September ist es ruhig um den Bahnhof in Merching. Zu ruhig - was die Fahrgastinformation betrifft: Uhrzeit, einfahrende Züge, Verspätungen oder wenigstens eine Durchsage - Fehlanzeige. Fast scheint es so, als wäre der kleine Bahnhof vergessen worden. Beschwerden an die Bahn, darunter auch mehrfach von der Gemeinde Merching, blieben bisher erfolglos.

Weiterlesen mit Web-Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

Aktion nur für kurze Zeit Jetzt ab 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit Web-Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

Aktion nur für kurze Zeit Jetzt ab 0,99 € testen Ich habe bereits das Web-Paket Meine Vorteile Schließen

Selbst die Leitplanke am Bahnhof, die beim Sturz eines Astes stark beschädigt wurde, ist seit dem Sturm nicht repariert worden. „Wir haben leider auf diese Dinge als Gemeinde keinen Einfluss. Mehr als uns bei den zuständigen Stellen darüber beschweren, können wir auch nicht“, sagt Bürgermeister Martin Walch. Wer täglich fahren muss, ist ordentlich geladen: „Wenigstens eine Uhr, die funktioniert, sollte an einem Bahnhof vorhanden sein!“, sagt die Mutter eines Fahrschülers. Die Schüler wissen nicht, wie knapp sie dran sind. Dadurch, dass auch keine Verspätungen angezeigt werden, wisse man nie, wann der Zug tatsächlich eintrifft: „Vor allem, wenn man Folgetermine beim Arzt oder Musikunterricht hat, ist das ärgerlich. Wir sind deswegen kürzlich 15 Minuten zu spät zum Zahnarzt gekommen“, erzählt die Mutter. Sie konnte nicht einmal vorab in der Praxis bescheid geben, weil die Zugverspätung nicht angezeigt wurde. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Zwei Schülerinnen bestätigen: „Die Uhrzeit lässt sich nur durch die Kirchenglocken erahnen.“ Wenn der Zug nicht kommt, rufen die Schülerinnen bei ihrer Mutter an, die eigentlich gerade die Schulzeit inklusive Schulweg als handyfreie Zone haben wollte - aber man weiß ja nie wo man dran ist: Soll man abwarten, ob der Zug noch kommt - oder in einer Fahrgemeinschaft besser doch Richtung Schule starten? Kurz nach dem Sturm fiel ein Zug komplett aus Diesen Herbst gab es einige Unregelmäßigkeiten im Fahrplan, wie die beiden Merchinger Schülerinnen, die Richtung Ammersee fahren, bestätigen: Kurz nach dem Sturm fiel ein Zug komplett aus. Ihre Mutter ergänzt: „Am Bahnhof gab es ein absolutes Chaos. Keiner wusste so recht, was jetzt Sache ist“ Auch beim jüngsten Bahnstreik konnte etwa die Information, dass der Zug Richtung Ammersee gar nicht bis zum gewünschten Ziel fährt, erst im Zug weitergegeben werden. Wer nicht schnell genug reagierte und rasch wieder ausstieg, strandete irgendwo auf der Strecke. Eine Pendlerin, die regelmäßig die Bahn zwischen Augsburg und Merching nutzt, hat auf ihrem Smartphone die Bahn-App - nur: ein zuverlässiges Netz oder einen Hot-Spot gibt es am Bahnhof Merching auch nicht. Sie hat sich bereits zweimal per E-Mail bei der DB beschwert. Das erste Mal hieß es, es würde auf alle Fälle dauern. Nach weiteren vier Wochen sprach sie den Schaffner darauf an, der darüber informiert war, aber nichts Neues wusste. Auch ein erneutes Mail brachte keine weiteren Informationen. Wieder sprach sie die Schaffner auf das Problem an - und informierte auch darüber, dass der Fahrkartenstempler defekt war. Einer der Schaffner meinte darauf: „Das wissen wir schon: Sie haben uns schon E-Mails deswegen geschickt.“ Die Pendlerin findet es nicht in Ordnung, dass die Merchinger Bahnstation so vernachlässigt werde: „ Wir zahlen ja schließlich auch dafür! Wenn es sich lohnen soll, auf die Bahn umzusteigen, muss es einfach besser funktionieren.“ Anzeiger in Merching wurden irreparabel zerstört Auf eine schriftliche Nachfrage unserer Zeitung bei der Münchener Pressestelle der DB für Regionalverkehr, heißt es: „Die Anzeiger wurden bei dem Sturm irreparabel zerstört und mussten neu bestellt werden. Da solche Anzeiger Einzelanfertigungen bzw. Kleinserien sind, müssen wir mit unseren Kunden eine gewisse Lieferzeit in Kauf nehmen. Anfang des Jahres soll hier alles wieder funktionieren.“ Der Service -und Sicherheitsverlust für den Kunden, nachdem ebenfalls gefragt wurde, wird nicht erwähnt. Auch die Sache mit dem seit mehreren Wochen wiederholt defekten Fahrkartenstempler ist wohl eine etwas kompliziertere Angelegenheit. Das prekäre daran: Wer eine gültige Streifenkarte besitzt, kann sie am Bahnhof Merching nicht abstempeln - im Zug der BRB aber auch nicht, wie Merchinger Fahrgästen von einer Schaffnerin der BRB erklärt wurde: Dies habe der AVV so angewiesen. Ist die Fahrkarte nicht abgestempelt, fahre man eigentlich „schwarz“. Nachgefragt bei der Beschwerdehotline, sieht dies die dortige Bearbeiterin der DB im Zuständigkeitsbereich des AVV - und das Verhalten des Schaffners versteht sie nicht: „Wenn bekannt ist, dass ein Gerät defekt ist, müsste man das doch melden. Eigentlich ist die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Bahnbetrieben sehr gut“, meint die Servicemitarbeiterin. Beim AVV sieht das die zuständige Servicemitarbeiterin allerdings anders: „Es sei Sache der DB“, ist sie überzeugt. Auf den Einwand, dass es erst vor wenigen Minuten eine völlig andere Aussage dazu gab, bespricht sie sich mit ihrer Kollegin: „Ich gebe es weiter“, verspricht sie schließlich.

Themen Folgen