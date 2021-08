Gipfeltreffen: FC Stätzling kann gegen Ecknach Tabellenspitze erobern

Plus Der FC Stätzling empfängt im Topspiel am Sonntag den VfL Ecknach. Bereits vor der Partie gibt es eine schlechte Nachricht für Trainer Andreas Jenik.

Nach dem Sieg beim Topfavoriten TSV Meitingen, wartet auf die Fußballer des FC Stätzling am Sonntag gleich das nächste Spitzenspiel. Ab 15 Uhr ist der Tabellenführer VfL Ecknach zu Gast. Das Duell der beiden noch ungeschlagenen Mannschaften in der Bezirksliga Nord.