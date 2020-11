18:02 Uhr

Gabi Binkerts unermüdlicher Einsatz für ihr Hilfsprojekt wird ausgezeichnet

Plus Die Merchingerin Gabi Binkert wird für ihren Einsatz für das Hilfsprojekt Mary's Meals ausgezeichnet. Was sie antreibt.

Von Christina Riedmann-Pooch

Gabi Binkert aus Merching hätte nie damit gerechnet, dass sie einmal für das Ehrenamt der Woche vorgeschlagen würde. Vielleicht hätte sie es unter anderen Umständen abgelehnt, meint sie, aber als Gesicht für Mary's Meals nahm sie die Auszeichnung gerne an. „Denn dafür brenne ich!“, unterstreicht sie nachdrücklich. Für ihr Engagement wurde sie anlässlich des Welternährungstages am 16. Oktober von der Ehrenamtsbeauftragten der bayerischen Staatsregierung ausgezeichnet.

Bei Mary's Meals geht es darum, mit einem minimalen finanziellen Aufwand für den Einzelnen andere Benachteiligte vor Hunger und Bildungsarmut zu bewahren. Als „Graswurzelbewegung“ wird die Idee der Brüder Magnus und Fergus MacFarlane-Barrow aus Schottland auch bezeichnet.

Schon als Kind setzte sich Gabi Binkert für andere ein

Binkert sagt, dass sie seit ihrer Kindheit, die christlich geprägt war, eine klare Vorstellung davon habe, was für sie im Leben wichtig sei: Sich stark machen für andere. „Nie für mich allein!“, nennt sie ihr Lebensmotto. Sie erzählt, dass es ein Herzenswunsch für sie gewesen sei, das eigene Taschengeld für ein bedürftiges Patenkind einzusetzen, und dass sie dafür so lange ihre Eltern bedrängt habe, bis diese einwilligten.

Es sei klar für sie gewesen, dass der christliche Glaube ein wichtiger Teil von ihr bleiben müsse – beruflich habe sie aber seit der dritten Grundschulklasse gewusst, dass sie selbst Lehrerin werden wolle. Was sie zunächst an ihren Nachbarskindern übte, wurde zu ihrem „absoluten Traumjob“, und der ließ sich mit der Tätigkeit als pastorale Mitarbeiterin für die Pfarreiengemeinschaft in Merching bestens kombinieren.

Die Arbeit mit Kindern finde sie jeden Tag aufs Neue spannend, insbesondere, wie man Kinder für das Lernen und Leben begeistern kann. Nachhaltigkeit und Werteerziehung seien für sie neben der Wissensvermittlung essentiell. Ein Beispiel sei eben das Engagement für Mary's Meals, für das sie mittlerweile die Lehrkräfte und Grundschulen in Mering und Ried sensibilisieren konnte. Die Kinder und auch die Eltern erfahren vor jeder Aktion durch Flyer, Elternbrief und Power-Point-Präsentation, warum es sich lohnt, sich für andere einzusetzen: Dass sie selbst mit wenigen Cents ein anderes Kind, das nicht so viel Glück hatte, privilegiert aufgewachsen zu sein, höchst effektiv unterstützen können. Das sei greifbar, nachvollziehbar und jenseits jeder Konfession ein wunderbarer Akt praktizierter Nächstenliebe.

Viele Kinder begeistern sich für Mary's Meals

Besonders freue sie, dass die Kinder für diese Aktion selbst so große Begeisterung zeigten. Das habe auch die sehr engagierte Schirmherrin Teresita von Gumppenberg mehrmals bei Aktionen live erleben können. Jetzt während der Corona-Zeit gestalte sich die Spendenaktion schwierig. „Natürlich gibt es auch bei uns Schwierigkeiten“, räumt Binkert ein – aber für die Ärmsten sei die Pandemie ein Brandbeschleuniger. Da könne eine Spende „Verhungern oder nicht verhungern“ bedeuten.

Binkert weiß, wovon sie spricht, denn auch privat unterstützt ihre Familie finanziell ein Schulprojekt in Afrika. Persönlich war sie schon vor Ort. 46 Kinder, die sonst kein Essen hätten, werden dort verköstigt. Ihre erwachsene Tochter Theresa war ebenfalls mehrmals in Afrika und arbeitete dort ehrenamtlich in einer Schule. Binkert hat mit Menschen in Namibia und Südafrika gesprochen – das Projekt Mary's Meals sei dort ein Begriff. Alle fänden, dass die Hilfsorganisation eine sehr gute Arbeit leiste, sei ihre Erfahrung. Mit ihren Möglichkeiten will Binkert das auch in ihrem Umfeld in Deutschland für Mary's Meal erreichen. Im Landtag hat sie jedenfalls schon für Aufsehen gesorgt. Die Abgeordneten Christina Haubrich (Grüne), Simone Strohmayer (SPD ) und Peter Tomaschko (CSU) gratulierten zu ihrer Auszeichnung. Fast noch wichtiger sei Binkert jedoch, dass die Meringer Grundschüler, die Merchinger Firmkinder und die Mitglieder der Pfarreiengemeinschaft wissen, was hinter Mary's Meals steckt und dass die Zahl der Unterstützer weiter wächst.

