vor 46 Min.

Gänsehaut in Friedberg für den guten Zweck

Bundeswehr spielt zugunsten der Kartei der Not in der Friedberger Max-Kreitmayr-halle.

Das Gebirgsmusikkorps der Bundeswehr und die Friedberger Jugendkapelle treten gemeinsam beim Benefizkonzert für die Kartei der Not in der Max-Kreitmayr-Halle auf

Wenn sie loslegen, stellt sich bei den Zuhörern mit Garantie ein Gänsehautgefühl ein: Mit Alphorn und Tuba, mit Trompete und Trommel sorgen die 55 Musikerinnen und Musiker des Gebirgsmusikkorps der Bundeswehr für einen einzigartigen Sound. Zu erleben ist dies beim Benefizkonzert zugunsten der Kartei der Not am Mittwoch, 15. Mai, um 19.30 Uhr, in der Max-Kreitmayr-Halle in Friedberg.

Als Musikkorps der 1. Gebirgsdivision in Sonthofen 1956 aufgestellt, fand das heutige Gebirgsmusikkorps letztlich 1963 seine endgültige Heimat im weltbekannten Olympiaort Garmisch-Partenkirchen. Die Musiker unter dem Edelweiß repräsentieren Deutschland und Bayern bei den verschiedensten Veranstaltungen. Zu den vielen Einsätzen pro Jahr, die überwiegend im bayerischen Raum stattfinden, gehören auch nationale Tourneen, Truppenbetreuung in den Einsatzgebieten der Bundeswehr und Einladungen zu internationalen Militärmusikfestivals im Ausland. Kanada, USA, Finnland, Schweiz und Großbritannien stehen hier nur stellvertretend für viele Einsätze im internationalen Bereich.

Vielfältiges Repertoire des Musiker

Das Gebirgsmusikkorps der Bundeswehr steht unter der Leitung von Oberstleutnant Karl Kriner. Bereits während seiner Schulzeit erhielt er Klavier-, Orgel- und Fagottunterricht. Nach dem Abitur trat er in die Bundeswehr ein und studierte an der Robert-Schumann-Musikhochschule in Düsseldorf. In dieser Zeit gehörte er dem Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr in Hilden an. Verschiedene berufliche Stationen führten ihn durch ganz Deutschland, bevor er 2014 die Leitung des Gebirgsmusikkorps der Bundeswehr übernahm und damit in seine oberbayerische Heimat zurückkehrte.

Neben dem vielfältigen Repertoire, welches sich auch in verschiedenen musikalischen Besetzungen wie z.B. der „Hütten-Musi“ oder der Alphornmusik widerspiegelt, tritt der Traditionsverband vor allem als großes symphonisches Blasorchester auf. Beim Gastspiel in Friedberg, zu dem die Friedberger Allgemeine und die Stadt Friedberg einladen, steht die Ouvertüre zu Mozarts „Zauberflöte“ ebenso auf dem Programm wie Filmmusik aus Harry Potter und der Ungarische Marsch von Hector Berlioz.

Hier gibt es die Karten

Den Abschluss des Konzerts in der Max-Kreitmayr-Halle bildet ein Gemeinschaftschor mit der Friedberger Jugendkapelle unter Leitung von Andreas Thon, die die Besucher auch mit einem musikalischen Gruß empfängt.

Eintrittskarten für das Benefizkonzert zugunsten der Kartei der Not gibt es ab Donnerstag, 2. Mai, im Bürgerbüro der Stadt Friedberg und bei unserem Medien-Servicepartner Schreibwaren Gerblinger. Der Eintrittspreis beträgt regulär 15 Euro, für Kinder und Jugendliche zehn Euro.

