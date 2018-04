Ganz Friedberg ist eine Bühne

Im Sommer wird Friedberg zur Bühne - und neben Kultur ist auch immer wieder Realsatire geboten.

Kaum wagen sich die ersten Sonnenstrahlen hervor, schickt das Kulturamt die Vorschau für einen Höhepunkt des Sommers, die Bergbühne – sind ja nur zweieinhalb Monate bis dahin. Wir dürfen uns aber tatsächlich freuen, denn in der warmen Jahreszeit zeigt sich das schöne Friedberg von seiner gastfreundlichsten Seite. Die ganze Stadt wird zur Bühne, auch mit Töpfermarkt im Stadtgarten, Open-Air-Kino am Marienplatz, das vergangenen Sommer mit dem Musikfilm „Almost famous“ den Ort wie mit einem Freiluftkonzert beschallte, zwei Musikfestivals im Wochenabstand, dem Volksfest und vielen weiteren Veranstaltungen, die die Stadt liebenswert machen. Wer will da schon über den Lech, wo das Theater nicht einmal seine Freilichtbühne an andere herausrückt und Haindling deshalb, wenn schon nicht nach Friedberg, so doch nach Mering flieht?

Und selbst bei Regen hat der Friedberger sein Vergnügen. Viele, zu Unrecht von den Bürgern mit Nichtachtung gestrafte Stadtratssitzungen bieten hohen Unterhaltungswert zum Nulltarif in historischem Ambiente. Und eine echte Provinzposse hatten wir mit dem abgesagten Satirestück „Die Qual der Wahl“ ja auch erst.

