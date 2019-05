vor 45 Min.

Ganztagesbetreuung in Friedberg-Süd wandert in den Container

Von Herbst an gibt es eine zusätzliche Klasse an der Grundschule Friedberg-Süd. Wie die Stadt die Raumnot bis zu Erweiterung provisorisch lösen will.

Von Thomas Goßner

Im Mai 2021 beginnt voraussichtlich die Erweiterung der Grundschule Friedberg-Süd. Doch bereits vom kommenden Herbst an müssen weitere Container als Interimslösung her. Sie sollen nun entgegen den ursprünglichen Überlegungen doch nicht auf dem Lehrerparkplatz, sondern im Schulhof aufgestellt werden.

Nach den Berechnungen der Regierung von Schwaben ist die Schule mit derzeit 1700 Quadratmetern rund 800 Quadratmeter zu klein. Notwendig sind vor allem Aula, Mensa und Betreuungsräume. Architekt Wolfgang Obel hat dazu ein Konzept erarbeitet, das den Abriss der eingeschossigen Gebäudeteile vorsieht. An ihrer Stelle soll ein zweigeschossiger Neubau entstehen. Der Haupteingang wandert von der Süd- auf die Westseite des Innenhofs und erschließt dort eine neue, zweistöckige Aula mit angegliedertem Musikraum beziehungsweise Bühnenbereich.

Die Kosten werden auf neun Millionen Euro geschätzt

Für das Projekt läuft derzeit die europaweite Ausschreibung der Planungsleistungen. Bis Herbst 2020 will die Stadt die Planungen abschließen und einen Förderantrag bei der Regierung von Schwaben stellen. An Ostern 2021 könnten die ersten Schulklassen in die Container ausgelagert und im Mai mit den Bauarbeiten begonnen werden. Die Dauer der Arbeiten veranschlagt Architekt Obel mit etwa 20 Monaten, also bis Ende 2022.Die Kosten werden auf neun Millionen Euro geschätzt, von denen die Stadt fünf selbst tragen muss.

Wegen steigender Schülerzahlen gibt es voraussichtlich vom Herbst dieses Jahres an eine weitere Klasse an der Grundschule Friedberg-Süd. dafür wird die Ganztagsbetreuung aus einem Klassenzimmer in die neuen Container umquartiert, die auf dem Pausenhof geplant sind. Der Zugang neben der derzeitigen Lehrertoilette ermöglicht es, die Wasseranschlüsse für ein notwendiges Waschbecken zu nutzen. Außerdem ist durch die Anbindung an das Schulhaus auch die Beaufsichtigung der Kinder besser gewährleistet.

Die Container sollen in den Sommerferien aufgestellt werden

Um die Räume für die Ganztagsbetreuung und den Zugang vom Schulhaus her zu bilden, sind sieben Containerelemente nötig. Bei einer voraussichtlichen Mietdauer von 36 Monaten sind dafür rund 150000 Euro nötig, weitere 10000 Euro kostet die Anbindung an das Schulhaus. Die Container sollen in den Sommerferien aufgestellt werden. Dies hat möglicherweise Folgen für die städtische Ferienbetreuung. Noch ist unklar, ob diese parallel zu den Bauarbeiten in Friedberg-Süd möglich ist oder zum Beispiel nach Stätzling ausgelagert werden muss.

Nicht berücksichtigt ist in den Planungen, dass die Stadt im Süden der Kernstadt ein neues Wohngebiet ausweisen will. Dort könnten einmal bis zu 3000 Menschen ein neues Quartier finden. Dann ist vielleicht eine ganz neue Schule nötig, um die Kinder unterzubringen.

Themen Folgen