Garage West in Friedberg bleibt noch geschlossen

Wichtige Nachricht für Autofahrer in Friedberg.

Die Garage West in Friedberg ist noch nicht nutzbar. Wie die Stadtwerke mitteilen, wird voraussichtlich am Mittwoch entschieden, wann die Garage an der Bauernbräustraße wieder in Betrieb genommen werden kann. Nach Angaben der Stadt Friedberg müssen noch zwei sogenannte Funktionstüchtigkeitsbeschreibungen vorgelegt werden, und zwar für die Notbeleuchtung und für die die Sprinkleranlage.

