vor 49 Min.

Garnelenzucht in Eurasburg: Er verkauft fangfrische Shrimps aus der Region

Plus Thomas Wachinger betreibt im Eurasburger Ortsteil Freienried eine Garnelenzucht, die weiter wachsen soll. Worin die Unterschiede zu Supermarkt-Shrimps liegen.

Von Dominik Stenzel

In dem ehemaligen Stall eines Bauernhofs im Eurasburger Ortsteil Freienried ( Landkreis Aichach-Friedberg ) ist es warm und vor allem eng – was an den drei Wasserbecken liegt, die dort untergebracht sind. Thomas Wachinger steht auf einer Rampe, direkt neben dem größten, als er sagt, dass zwischen 8000 und 10.000 Garnelen darin umherschwirren. Das mag man zunächst kaum glauben. Nur vereinzelt tauchen die bläulich schimmernden Tierchen an der Oberfläche auf – und verschwinden auch sofort wieder. Als Wachinger jedoch einen Kescher ins Wasser eintaucht und einige Sekunden später wieder herauszieht, wuselt es im Netz nur so.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Plötzlich ist ein Klacken zu hören: Eine der Garnelen , ein besonders langes Exemplar, ist aus dem Kescher gehüpft und auf dem Boden gelandet. Passiert ist ihr dank ihrer Schale nichts. Bevor er sie wieder ins Wasser gleiten lässt, demonstriert Wachinger , wie eine gesunde Garnele aussehen sollte: Durchsichtig, mit einem schönen Eiweißfilm und langen Antennen am Kopf. Vitashrimp will in Eurasburg nachhaltig gezüchtete Garnelen verkaufen Wachinger ist Geschäftsführer von Vitashrimp. Das 2016 gegründete Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, nachhaltig gezüchtete Krebstiere zu verkaufen, die zu keinem Zeitpunkt tiefgefroren waren. Denn fangfrische Garnelen seien in Deutschland nicht leicht zu bekommen, sagt Wachinger. Die Idee sei bereits vor rund sechs Jahren entstanden. Sein Geschäftspartner Xaver Mayr , dem der landwirtschaftliche Betrieb in Freienried gehört, war damals aufgrund der schlechten Preise für Schweinefleisch auf der Suche nach einem alternativen Geschäftszweig: „Er wollte eine Nische für spätere Generationen schaffen“, sagt Wachinger. Für den 44-Jährigen war die Qualität tiefgekühlter Garnelen , die in Supermärkten angeboten werden, schon lange ein Ärgernis. Die aus Südamerika oder Asien importierten Tiere seien meist mit Medikamenten belastet und unter fragwürdigen Bedingungen herangezüchtet. Zudem werde von den Herstellern geschummelt: „Man bekommt beim Discounter zwar große Packungen, beim Anbraten der Tiere geht aber ungefähr 45 Prozent des Gewichts an Wasser weg“, sagt Wachinger. Gesunde Garnelen sollten durchsichtig sein und einen Eiweißfilm haben. Bild: Dominik Stenzel Das Mastbecken der Garnelen in Eurasburg wird beheizt Gemeinsam mit Mayr stellte er zunächst einen Businessplan auf und dann begannen sie, die Pilotanlage einzurichten. Der Bauernhof des Landwirts sei ein Glücksfall: „Hier haben wir die Fläche, den Raum und die Wärme“, sagt Wachinger. Hinter einer schmalen Eingangstür an der Rückseite des Stalls befinden sich nun eine kleine Verkaufstheke, ein Bereich für den Vertrieb, in dem sich Kartons und Verpackungsutensilien in Regalen stapeln, und ein Labor. Das große Mastbecken wird durch die Verlustwärme einer Biogasanlage auf rund 30 Grad beheizt. Die White-Tiger-Garnelen werden nach Bestellung der Kunden aus dem Wasser gefischt, vorschriftsmäßig mit Stromschlägen getötet und anschließend verpackt. Laut Wachinger verkauft Vitashrimp rund 700 Kilogramm Garnelen im Jahr. „An der Fischindustrie gemessen ist das natürlich nichts“, sagt er. Bislang seien auch deshalb vor allem Privatpersonen unter den Abnehmern. Bei ihnen kämen die Krebstiere gut an: „Wir könnten viel mehr verkaufen“, sagt Wachinger. Obwohl das Produkt deutlich teurer ist als die Tiefkühlware im Supermarkt: 500 Gramm Wittelsbacher Shrimps kosten 32,50 Euro. „Die Menschen achten heutzutage darauf, wo ihr Essen herkommt“, sagt Wachinger. Garnelenzucht in Eurasburg: Antiobiotika werden nicht eingesetzt Es dauere ungefähr ein halbes Jahr, einen Garnelenstamm zu kultivieren. Antibiotika würden bei der Zucht nicht eingesetzt. Das verbiete laut Wachinger einerseits die Firmenphilosophie, wäre aber auch gar nicht möglich: Denn die Bakterien in der biologischen Wasseraufbereitung würden durch die Medikamente abgetötet werden. Die sogenannten Postlarven werden aus den Vereinigten Staaten , hauptsächlich aus Florida , eingeflogen. Das sei nicht unbedingt günstig und mit strengen Auflagen verbunden: An der Grenzkontrollstelle des Münchner Flughafens kontrolliere beispielsweise immer ein Veterinär die Lieferung. In der Vergangenheit hätten auch schon Wirbelstürme in Florida für Probleme und Verzögerungen bei der Lieferung gesorgt. Wissenswertes über Garnelen 1 / 3 Zurück Vorwärts Garnelen: Die Krebstiere besitzen einen lang gestreckten, leicht zusammengedrückten Körper mit dünner Schale. Charakteristisch sind ihre Antennen, Scheren haben sie nicht. Shrimps sind Garnelen, von denen man mehr als 200 Tiere benötigt, um ein Kilogramm aufzuwiegen.

White Tiger: Zu den wichtigsten Zuchtgarnelen zählen die White-Tiger-Garnelen, ihre wissenschaftliche Bezeichnung lautet Litopenaeus vannamei. Die Tiere sind durchsichtig, ein Eiweißfilm umgibt ihren Körper. Natürlicher Lebensraum der White-Tiger-Garnelen ist die Pazifikküste: vom nordmexikanischen Staat Sonora bis zur peruanischen Region Tumbes. Dort leben sie auf schlammigem Grund in bis zu 72 Metern Tiefe.

Zucht: Erste Aquakulturen entstanden Ende der 1970er Jahre in Süd- und Mittelamerika. Inzwischen werden White-Tiger-Garnelen auch in den USA und in Asien gezüchtet. Wachingers Studium der Verfahrenstechnik und des Chemieingenieurwesens und seine Lehre zum Elektroniker haben nach seiner Auskunft beim Aufbau der Pilotanlage zwar geholfen. Trotzdem hat der 44-Jährige in den vergangenen Jahren viel Zeit damit verbracht, Bücher oder Doktorarbeiten zur Garnelenzucht und zur Aquakultur zu lesen. Außerdem absolviert er derzeit eine Sonderausbildung zum Fischwirt. Die beiden Quereinsteiger haben auf ihrem bisherigen Weg Höhen und Tiefen erlebt und vieles ausprobiert. Denn die Garnelenzucht , das betont Wachinger immer wieder, sei eine unheimlich komplexe Angelegenheit. „Mit einer Großanlage wären wir schon jetzt hundert Mal insolvent gegangen“, sagt er. Wenn Geräte, die sie für viel Geld angeschafft hatten, nicht die erwünschten Verbesserungen brachten, wurden sie wieder aussortiert. Garnelenzucht Freienried: Die Tiere dürfen nicht überfüttert werden Solche Investitionen seien allerdings notwendig, schließlich müsse in dem Stall in Freienried ein Lebensraum mit optimalen Bedingungen für die Garnelen nachgebildet werden, erklärt Wachinger. PH-Wert, Salz- oder Ammoniumgehalt des Wassers müssten sich stets im Gleichgewicht befinden und die Garnelen dürften nicht überfüttert werden. „Man darf einzelne Parameter nie alleine betrachten“, betont der 44-Jährige. Ansonsten könne schnell ein ganzer Garnelenstamm zugrunde gehen. Vor allem sollten die beiden Unternehmer jedoch ihre Tiere, die äußerst sensibel sind, genau kennen und beispielsweise Krankheiten sofort erkennen. „Unser Motto lautet: Wenn es den Garnelen gut geht, geht es auch den Betreibern gut“, sagt Wachinger. Von seinem Wohnort Hohenzell , einem Ortsteil von Altomünster im Landkreis Dachau , fährt der hauptberufliche Patentingenieur ein bis zweimal täglich nach Freienried. Der hohe Zeitaufwand soll sich bald auszahlen. „Es ist schon das Ziel, dass das Garnelenzüchten irgendwann zum Vollerwerb wird.“ Das Konzept für eine Großanlage , die ebenfalls auf Mayrs Grundstück entstehen soll, sei schon fast fertig. Wenn alles nach Plan läuft, könnte im kommenden Jahr mit dem Bau begonnen werden. Und wie sollten die fangfrischen Garnelen aus Freienried am besten auf dem Teller landen? Wachinger rät, die Shrimps ganz unkompliziert mit Olivenöl anzubraten und mit Salz und Knoblauch zu servieren: „So kommt der Geschmack am besten raus“, sagt er. Lesen Sie auch: Braver Hund, böser Hund: Wer trägt die Schuld bei Hundeattacken? W ir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier .

Themen folgen