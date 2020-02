07.02.2020

Gartler haben nach 26 Jahren einen neuen Vorstand

Führungswechsel bei Bachern-Rohrbach. Vorsitzender bleibt kommissarisch im Amt

Nach 26 Jahren wählte der Obst- und Gartenbauverein Bachern-Rohrbach einen neuen Vorsitzenden. Nachdem vor zwei Jahren bei der Wahl kein Kandidat für den Posten des Vorsitzenden zur Verfügung stand, konnte dieser Posten nicht besetzt werden. Der bisherige Vorsitzende Peter Bieloch führte den Verein deshalb kommissarisch weiter.

Zur Freude aller Mitglieder stellte sich bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung Christian Reulein für dieses Amt zur Verfügung. Er wurde einstimmig zum Vorsitzenden gewählt und bedankte sich für das große Vertrauen.

Als erste Amtshandlung ernannte er den scheidenden Vorstand Peter Bieloch zum Ehrenvorsitzenden. Für seine Verdienste wurde er vom Landesverband für Gartenbau mit einer Urkunde und einer Medaille ausgezeichnet.

Somit ist der Vorstand im Verein wieder komplett besetzt: Vorsitzender Christian Reulein, Stellvertreterin Ilse Jais, Kassenwartin Anni Lukas, 2. Kassenwartin Claudia Nenning, Schriftführerin Claudia Herbst, 2. Schriftführerin Renate Pangerl, Ehrenvorsitzender Peter Bieloch.

Der Verein kümmert sich um ein schönes Ortsbild durch die Blumenkästen an Brückengeländern, Maibaum und Schildern am Ortseingang. Weiterhin wurde auf der Mitgliederversammlung an die Vereinsaktivitäten erinnert. Der Obstbaumschnittkurs, durchgeführt von Peter Bieloch, stößt jedes Jahr auf reges Interesse. Außerdem beteiligt sich der Verein jährlich an der Aktion „Saubere Landschaft“, bei der sich vor allem viele Kinder und Jugendliche beteiligen. Beim Pflanzentausch im Mai finden überschüssige Sämereien und zu groß gewordene Stauden immer dankbare Abnehmer. Auf der vereinseigenen Streuobstwiese, die ebenfalls durch die Federführung von Peter Bieloch entstand und bis auf Weiteres gepflegt wird, findet im Frühjahr ein Fest mit Kaffee und Kuchen statt. Auch bei den zweimal im Jahr stattfindenden Vorträgen über diverse Gartenthemen finden sich viele Interessierte in der Hochberggaststätte in Bachern ein. Der Tagesausflug im Juni mit dem Bus wird von Mitgliedern und Gästen gerne angenommen. Mit dem neuen Vorstand erhoffen sich die Mitglieder nun die Fortführung des Vereins mit den bewährten Aktivitäten. Aber es herrscht auch Vorfreude auf neue Anregungen und Ideen.