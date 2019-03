vor 40 Min.

Gartler suchen dringend Nachwuchs

Wenn sich keine Kandidaten für die Neuwahlen finden, droht dem Verein nach 36 Jahren die Auflösung.

Von Peter Stöbich

Wilfried Gilch ist 77 Jahre alt und rund ein Drittel seines Lebens Vorsitzender des Kissinger Gartenbauvereins. „Ein jüngerer Nachfolger wäre dringend notwendig“, sagt er in Hinblick auf die Jahreshauptversammlung kommenden Monat. Weil es aber keine Kandidaten für die Neuwahlen gibt, droht dem Verein nach 36 Jahren die Auflösung.

Die Gartler stehen vor dem gleichen Problem wie viele andere Vereine im Landkreis: „Die junge Generation hat kaum noch Interesse, sich zu engagieren und Verantwortung zu übernehmen“, sagt Gilch.

Kissinger Gartler: Durchschnittsalter liegt bei 73 Jahren

Mit seinen 58 Jahren gehört Schriftführer Friedel Gerstmeir noch zu den jüngeren der 140 Vereinsmitglieder. Der Durchschnitt liegt bei 73 Jahren. „Das ist natürlich auch ein Problem bei Aktionen wie unserer kürzlichen Landschaftssäuberung zusammen mit dem Bund Naturschutz“, so der Vorsitzende: „Von einem Dutzend Teilnehmern gehörte ein Viertel der Vorstandschaft an.“ So könne man keinesfalls weitermachen, um den 1983 gegründeten Verein erfolgreich in die Zukunft zu führen. Dieser ist Nachfolger einer früheren Gartler-Organisation, die sich 1967 aus unbekannten Gründen aufgelöst hatte.

Auch der stellvertretende Vorsitzende Markus Kaspar tritt nicht mehr zur Wahl an und sieht keine Perspektive, wenn sich nicht bald geeignete Bewerber finden lassen. Die entscheidende Versammlung wird am Mittwoch, 10. April, um 19.30 Uhr im Kissinger Heim der Arbeiterwohlfahrt stattfinden.

Mitgliederschwund trotz vieler Aktionen

„Zu unseren besten Zeiten hatten wir 220 Mitglieder“, berichtet Gilch. Er war im März 1987 zum Vorsitzenden gewählt worden. Trotz Pflanzentauschbörsen, Obstbaumschnittkursen oder Vorträgen zur Gartenpflege sei es aber nicht gelungen, neue Interessenten für den Verein zu begeistern.

Am 29. Juni steht außerdem noch ein Ausflug nach Wangen im Allgäu auf dem Programm und am 20. Juli schließlich ein Sommerfest, „aber wie es weitergehen soll, wissen wir nicht“.

Für einen Jahresbeitrag von 16 Euro wird den Gartlern allerhand geboten: Sie können sich Vertikutierer, Motorhacke oder Häcksler ausleihen, auch eine monatliche Fachzeitschrift ist im Beitrag enthalten. Gilch: „Wir beteiligen uns unter anderem an der Pflege und Beschilderung des Jesuitenwegs, der über Kissing führt. Auch die Beschriftungstafeln an den Bäumen der Streuobstwiese hinter der Garmischer Allee wurden von uns montiert und gepflegt.“ Ein großes Beet mit 279 Rosen, das die Mitglieder gepflegt hatten, musste der Erweiterung des Kissinger Rathauses weichen.

Eine Neubelebung mit frischen Impulsen und Ideen wäre dringend notwendig, „aber ohne deutlich verjüngte Vorstandschaft wird sich der Verein 2020 wohl auflösen“, befürchtet Gerstmeir. Wer sich für Umweltschutz, Landespflege und die Verschönerung des Ortsbildes einsetzen möchte, ist bei der Jahresversammlung im April herzlich willkommen.

