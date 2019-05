Gaststätten im Wittelsbacher Land: Alles reserviert?!

Plus Spontane Besuche im Lokal werden immer weniger. Auch in und um Friedberg muss man in vielen Gaststätten buchen, um einen Tisch zu bekommen

Das Ausgehverhalten hat sich verändert: Wer Essen gehen will, muss meist im Voraus reservieren. Einfach spontan essen gehen wird oft schwierig, so der Trend. Leider geht der auch dazu, dass immer mehr Wirte ihre Tische zweimal am Abend vergeben, beispielsweise von 18 bis 20 Uhr und dann von 20 bis 22 Uhr. Spontan essen und dann noch sitzen bleiben und gemütlich einen Wein trinken, geht da gar nicht mehr. Wie aber gehen die Wirte in unserem Landkreis mit Reservierungen und spontanen Gästen um?

Carmen Tomasini beispielsweise reserviert im Gasthof zur Linde in Friedberg nicht komplett aus, da „ich immer ein paar Plätze für Laufkundschaft in petto haben möchte“. Im Allgemeinen bedauert sie sehr, dass man ohne Reservierung fast keinen Platz mehr bekomme. „Früher war essen gehen noch etwas Besonderes“, blickt sie in ihre Kindertage zurück.

Mancher Gast isst täglich in der Linde in Friedberg

Heute sei es schon beinahe Normalität und so steigen auch die Platzreservierungen in den Gaststätten, so die Wirtin der Linde. „Ich habe Gäste, die essen beinahe jeden Tag bei mir.“ So hat sie auch vorgesorgt und auf der Linden-Homepage einen Button installieren lassen, mit dem man ganz leicht online vorbestellen kann.

Aytekin Polat, Inhaber und Geschäftsführer vo der „Lokanta Sofram“ in Mering St. Afra ist bei dem Thema „Reservierungen“ tiefenentspannt. „Bei mir kann telefonisch reserviert werden, umso mehr Tische umso besser, ich halte auch keine Plätze für Stammgäste frei. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Bei mir wird jeder Gast gleichbehandelt“. Weil er immer offen mit seinen Gästen kommuniziert, geht die Rechnung auf. „Online-Reservierungen gehen bei mir gar nicht“, lacht Polat, das sei ihm zu unpersönlich.

Er sehe den Gast als seinen gleichberechtigten Partner, „mit dem ich reden kann.“ Ob er Tische zweimal am Abend vergibt, hängt von der Aufenthaltsdauer der Gäste ab – die nämlich geben bei Aytekin Polat durch die Dauer ihres Aufenthalts vor, ob ein Tisch zweimal am Abend vergeben wird.

Im Andechser in Mering gibt es Stammplätze

Marietta Baumüller vom Wirtshaus Andechser in Mering sieht in Online-Reservierungen einen besonderen Service ihres Hauses, den viele Gäste in der heutigen schnelllebigen Zeit gerne annehmen. Für Stammgäste finde sich immer einen Platz, so Baumiller, im Wirtshaus gebe es nämlich Stammplätze, die nicht reserviert werden. „Tische zweimal am Abend vergeben tun wir gar nicht“, so die Gastwirtin des familiengeführten Traditionshauses. Allerdings könne das an Tagen, an denen sehr viel los ist, wie beispielsweise Ostern oder am Muttertag, durchaus mal vorkommen, schränkt sie ein.

Karl Huber vom gleichnamigen Landgasthof in Steinach macht seine Reservierungen von den Bedienungen abhängig, die ihm zur Verfügung stehen: „Wenn ich beispielweise am Muttertag nur vier Bedienungen habe, kann ich nicht so viele Tische reservieren“, sagt er. Der Gast wolle es ja gemütlich haben und „nicht fast auf dem anderen draufsitzen“. „Nur an Weihnachten ist es so, dass wir Tische zweifach vergeben, einmal um 11 Uhr und dann wieder um 13.30 Uhr“, so Huber. Er lasse aber immer genug Luft, denn „wir lassen unsere Gäste nicht warten.“ Ansonsten halte es Huber mit der bayerischen Gemütlichkeit - sitzenbleiben solange man mag.

Im Goldenen Stern nimmt man es persönlich

Dem schließt sich Stefan Fuß vom Goldenen Stern in Rohrbach hundertprozentig an. „Wir reizen unsere Reservierungen nicht aus“, sagt er, denn auch er halte es mit der bayerischen Gemütlichkeit. „Klar müssen wir im Restaurant ausreservieren, das ist schon unserem Platzmangel geschuldet.“ Aber die meisten Gäste rufen bei spontanen Besuchen kurz vorher an oder haben gleich bestellt. „Bei einigen Gästen wissen wir auch, dass sie eher um 18 Uhr kommen, weil sie kleine Kinder haben, da vergeben wir einen Tisch dann auch zweimal“, erzählt der Gastronom. Ansonsten werde prinzipiell nicht zweimal vergeben. „Wir arbeiten auch nicht mit einem Reservierungsprogramm“, so Fuß, die persönlichen Reservierungen laufen bei ihm unter Service.

Kühners Landhaus in Kissing: Doppelte Reservierungen nur zu besonderen Gelegenheiten

Anja Kühner von Kühners Landhaus in Kissing dagegen bietet auf der Homepage ein Online-Reservierungs-Tool an. Das werde von einigen Gästen gerne angenommen, die meisten würden aber telefonisch reservieren, so Kühner. „Bei Stammgästen wissen wir meistens schon, wann die kommen, beispielsweise jeden Freitagmittag, dann reservieren wir automatisch“, beschreibt die junge Frau den besonderen Service des Hauses. An Sonntagen und bei speziellen Gelegenheiten werde auch bei Kühners Landhaus doppelt reserviert. Das sei einfach der Nachfrage geschuldet. Ansonsten heißt es auch hier: Wohlfühlen, solange man will.