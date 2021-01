vor 47 Min.

Geburtenrekord: 2020 gab es so viele Friedberg-Babys wie noch nie

Plus Im Jahr 2020 wurden im Standesamt Friedberg 831 Geburten beurkundet – so viele wie nie zuvor. Der Stadtsprecher verrät, welche Namen die beliebtesten waren.

Von Ute Krogull

831 Geburten wurden im Jahr 2020 am Standesamt Friedberg beurkundet. "Das ist Rekord in Friedberg", sagt Stadtsprecher Frank Büschel.

Bei den beliebtesten Vornamen liegen laut Büschel bei den Buben Anton und Felix vorne (je zwölfmal), gefolgt von Lukas und Samuel (je elfmal). Bei den Mädels sind Leonie und Sophia top (je neunmal). Es folgen Emilia und Laura (je achtmal).

Zum Vergleich: Unter den 652 Babynamen, die in der Vornamensstatistik 2019 verzeichnet wurden, belegte Lena bei den Mädchen den Spitzenplatz, bei den Jungen war es Lukas.

Warum gab es 2020 so viele Geburten in Friedberg?

Woher kommt die Steigerung? Wichtig zu wissen: Die beurkundeten Geburten sind nicht alles "echte" kleine Friedberger, deren Eltern in der Stadt oder einem der Ortsteile leben. Vielmehr gilt in Bayern: Beurkundet wird eine Geburt bei dem Standesamt, in dessen Zuständigkeitsbereich der Geburtsort liegt.

Und die Geburtenzahlen in der Friedberger Gynäkologie stiegen stark an, nachdem die Geburtenstation am Krankenhaus Aichach geschlossen werden musste. Aber auch viele Augsburgerinnen entbinden in Friedberg. Hinzu kommen jährlich in der Regel sechs bis sieben Hausgeburten. 2019 waren in Friedberg relativ wenige Kinder auf die Welt gekommen, weil in dem Jahr auch die hiesige Station mehrere Monate aus Personalgründen nicht in Betrieb war.

Erfahrene Frauenärzte wie der Friedberger Chefarzt Dr. Siegbert Mersdorf rechnen übrigens in der nächsten Zeit weiterhin mit relativ vielen Geburten - eine Folge des ersten Corona-Lockdowns, der Ende März 2020 begann.

Zurück zur städtischen Statistik: Den Geburten stehen 2020 in Friedberg 454 Sterbefälle entgegen. Außerdem habe es 238 Eheschließungen sowie 296 Kirchenaustritte gegeben, meldet die Stadt.

