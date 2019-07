00:32 Uhr

Geburtenstation ist großes Thema bei Babytreffen

Eltern zeigen sich erleichtert über die Rettung der Station am Friedberger Krankenhaus

Trotz der tropischen Temperaturen kamen viele junge Eltern zum 20. Babytreffen der Kliniken an der Paar in die Cafeteria des Gymnasiums Friedberg. Das Treffen wurde von den Belegheb-ammen, dem Chefarzt Dr. Siegbert Mersdorf, den Kinderkrankenschwestern der Geburtenstation sowie den Belegärzten organisiert. Zahlreiche Eltern und deren Kinder, die im Jahr 2018 im Friedberger Krankenhaus geboren wurden, nahmen am Babytreffen teil und nutzten die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch. Viele Mütter treffen sich wieder, die sich bereits aus einem Geburtsvorbereitungskurs, der Rückbildungsgymnastik oder dem Babyschwimmen kannten. Da in diesem Jahr das Treffen drei Monate später als sonst stattfand, war ziemliches „Gewusel“ im Raum: Die bis zu eineinhalbjährigen Kleinen begnügten sich nicht mehr damit, gemütlich in den Kinderwagen sitzen zu bleiben, während Mama und Papa mit anderen Eltern Erfahrungen austauschten, ihre Hebamme wiedertrafen oder mit der ein oder anderen Schwester von der Wochenstation ein Pläuschchen hielten. Sie wollten den Raum „erkunden“, waren kaum zu bremsen und hatten sichtlich Spaß dabei. Insgesamt herrschte bei allen Anwesenden große Freude, dass die für ihre freundliche, familiäre Atmosphäre bekannte Station wieder eröffnet werden konnte. Die eine oder andere Schwangere im Raum zeigte sich sehr erleichtert, dass das nächste Baby ebenfalls wieder im Krankenhaus Friedberg zur Welt kommen kann. Der stellvertretende Landrat Manfred Losinger eröffnete das 20. Friedberger Babytreffen und überbrachte den Familien die Grüße von Landrat Klaus Metzger. Bürgermeister Roland Eichmann begrüßte ebenso die Anwesenden. Beide Kommunalpolitiker waren erfreut über die schnelle Eröffnung der Hauptabteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe. Übrigens: Wie Chefarzt Mersdorf im sozialen Netzwerk Facebook voll Freude berichtete, kamen in Friedberg seit der Eröffnung der Hauptabteilung 90 Babys zur Welt. (FA)

