Geburtshilfe: Kilian ist das erste „neue“ Baby in Friedberg

Nach einem Monat Zwangspause hat die Geburtshilfe am Krankenhaus Friedberg den Betrieb wieder aufgenommen. Die Familien freuen sich. Wie geht es weiter?

Von Ute Krogull

Kilian heißt das erste Baby, das nach der einmonatigen Pause an der neu eröffneten Friedberger Geburtenstation auf die Welt kam. Am Sonntag war es soweit - ausgerechnet am „Internationalen Tag der Hebamme“. Kilians Eltern Angela Wagner und Christoph Ritter sind aus Dasing. Für sie war Friedberg der „Wunschgeburtsort“, wie sie am Montag sagten.

Denn sowohl Kilians große Schwester Lea kam vor zwei Jahren hier auf die Welt als auch die glückliche Mutter Angela Wagner. 3040 Gramm wiegt der Kleine. „Hier ist es einfach schön, viel ruhiger als an anderen Krankenhäusern“, sagt Wagner. Sie hatte sich zwar eine Alternative überlegt. Doch mit dieser, gesteht sie, habe sie sich nie richtig anfreunden können.

Eltern: "Die Mitarbeiter am Krankenhaus Friedberg sind supernett"

„Auch die Mitarbeiter sind alle supernett und Friedberg liegt nah an Dasing“, finden die Eltern. Immer wieder habe sie daher bei ihrer Hebamme Isabell Kraus nachgefragt, ob es mit der Geburt in Friedberg klappen könnte – und es klappte. Das war aber nicht unbedingt absehbar.

Die neue Hauptabteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe, wie die Station offiziell heißt, hatte am 2. Mai formell ihren Betrieb aufgenommen, wie wir berichteten. Die erste Woche war aber vor allem organisatorischen Aufgaben vorbehalten. Unter anderem mussten noch Arbeitsverträge fix gemacht, Unterweisungen, Erläuterung der Medizintechnik für Ärzte und Absprachen mit dem OP durchgeführt werden. Der operative Betrieb sollte nach Aussage von Dr. Krzysztof Kazmierczak, Geschäftsführer der Kliniken an der Paar, am Mittwoch starten.

Doch die Entscheidung darüber war dem neuen Chefarzt überlassen. Und Dr. Siegbert Mersdorf entschied in Absprache mit seinem Team und den Hebammen, dass es schon am Wochenende losgehen könnte. Die Hebamme Isabell Kraus weiß, wie wichtig den Eltern die Wiedereröffnung ist. Etwa zehn Hebammen sind in der Geburtshilfe Friedberg tätig. „Wir freuen uns für die Frauen, denn wir wissen auch, warum sie so gerne herkommen“, sagt Kraus.

Sie und ihre Kolleginnen haben bereits alle für Mai vorgemerkten Schwangeren angerufen – und hocherfreute Antworten erhalten. „Das ist umso schöner, weil wir im März viele Gespräche mit enttäuschten Frauen führen und erklären mussten, warum es in Friedberg keine Geburten geben kann“, sagt Kraus.

Kilian kam als erstes Baby nach der Zwangspause der Geburtshilfe am Krankenhaus Friedberg auf die Welt. Das freut neben seinen Eltern Angela Wagner und Christoph Ritter sowie Schwester Lea auch Landrat Klaus Metzger und Chefarzt Siegbert Mersdorf. Bild: Ute Krogull

Die Station, die früher im Belegsystem gelaufen war, musste schließen, weil die Belegärzte die Rufbereitschaft nicht mehr abdecken konnten. Mittlerweile haben die Kliniken an der Paar mithilfe von Agenturen trotz der schwierigen Situation am Arbeitsmarkt fünf Mediziner gefunden, welche die Hauptabteilung rund um die Uhr betreuen können. Diese sind bei den Kliniken angestellt. Es werden aber nach Aussage von Kazmierczak und Landrat Klaus Metzger weiter Ärzte gesucht. Denn Ziel sind, wie berichtet, etwa zehn Mediziner. Von ihnen sollen möglichst viele langfristige Verträge haben. Schon jetzt aber sei gewährleistet, dass alle Frauen, die ihre Kinder in Friedberg zur Welt bringen möchten, aufgenommen werden können. Einen Termin vereinbaren die werdenden Mütter am besten über das Hebammen-Team (Kontakt und Info unter www.natalis-friedberg.de).

All dies hätte jedoch nicht geklappt ohne einen Chefarzt. Ein Glücksfall ist es laut Landrat Metzger, dass sich der Friedberger Dr. Siegbert Mersdorf zur Verfügung stellte. Der gebürtige Saarländer war von 1998 bis 2017 als niedergelassener Gynäkologe und Belegarzt hier tätig; er kennt die Gegebenheiten und die Mitarbeiter. Mersdorf, der bis vor Kurzem an der Frauenklinik des Sana-Klinikums in Hof tätig war, wollte sich eigentlich in Ruhestand begeben. „Aber nach 20 Jahren in Friedberg steckt hier viel Herzblut drinnen und das kann man nicht einfach so wegwerfen“, begründet er seine Entscheidung zu helfen. Auch das Personal liege ihm sehr am Herzen.

Eine Delegation der Uniklinik Augsburg besucht Friedberg und Aichach

Am Mittwoch begrüßen er und sein Team Gäste. Eine Delegation der Uniklinik kommt nach Friedberg und Aichach. Langfristig ist eine Kooperation mit dem Augsburger Krankenhaus angestrebt. Darüber werden nun Gespräche geführt. Wenn Friedberg derart abgesichert ist, soll auch die Geburtshilfe Aichach reaktiviert werden, verspricht Metzger. Terminlich lasse er sich hier aber nicht festlegen.

Als nächster Schritt ist geplant, die Friedberger Station technisch zu modernisieren. So soll unter anderem eine „Überwachungssoftware“ installiert werden. Mit deren Hilfe kann ein Arzt von einem Kreißsaal aus mitverfolgen, wie die Situation im anderen Kreißsaal sich entwickelt. „Wenn diese Sache etwas Gutes hat, dann dass wir technisch unsere Standards anheben“, sagt Metzger. Das erwarte auch die Uniklinik Augsburg im Hinblick auf eine Partnerschaft.

