Geburtshilfe: Strohmayr lässt nicht locker

SPD-Abgeordnete legt trotz Niederlage im Landtag nach

Eine Finanzspritze für kleine Geburtskliniken und eine Förderung von Hebammen und Ärzten – mit diesen Maßnahmen könnte nach den Vorstellungen der SPD-Landtagsabgeordneten Simone Strohmayr die Situation der Entbindungsstationen im ländlichen Raum verbessert werden. Doch eine entsprechende Petition, die rund 2600 Unterstützer fand, wurde jetzt im zuständigen Ausschuss des Landtags abgelehnt. Aus Sicht der Kritiker wurde mit dem Förderprogramm „Geburtshilfe in Bayern“ bereits das Nötige getan. Strohmayr verweist hingegen auf die Geburtsstation in Aichach, die trotz des Förderprogramms bisher nicht wieder öffnen konnte. Sie kündigte weitere Initiativen an. "Kommentar

