Geburtstag: Mit 100 Jahren fährt er in Mering auf dem Trike davon

Eine Ausfahrt mit dem Trike inmitten einer Bikerschar erhielt der hundertjährige Herbert Gruhl als Geburtstagsgeschenk in Mering.

Von Heike John

Hundertjährige, die voller Abenteuerlust stecken, kennt man aus der schwedischen Bestsellerliteratur. Mit Herbert Gruhl wohnt auch ein Vertreter dieser hochbetagten lebenslustigen Spezies in Mering. Bei ihm könnte der Titel lauten: der 100-Jährige, der aufs Trike stieg und einfach davonfuhr.

Der gebürtige Bremerhavener erlebte zu seinem hundertsten Geburtstag in Mering so manche Überraschung seiner Familie, die ihn vor 13 Jahren wie berichtet in die Marktgemeinde holte. Seine verstorbene Frau Anna stammt aus Althegnenberg. Etwas ganz Besonderes für den beliebten Großonkel mit seinem verschmitzten Lächeln hatte sich auch Eva Schelle ausgedacht.

Überraschung für Hundertjährigen am Baywa-Parkplatz in Mering

„Halte dich bereit, wir laden dich zum Essen ein“, hatte die Großnichte Herbert Gruhl ausrichten lassen. Eva Schelles Tochter Vivian holten den Jubilar ab und brachte ihn zum Baywa-Parkplatz in Mering.

Dort erwarteten ihn gut 25 Motorradfahrer aus drei verschiedenen Bikergruppen und luden ihn ein, auf einem Trike Platz zu nehmen. Ohne zu zögern setzte sich Herbert Gruhl auf den Rücksitz des Motordreirads und ließ sich flankiert von den Motorradfahrern auf eine Überraschungsfahrt mitnehmen. Diese führte ihn zum Geburtstagsessen nach Gebenhofen, und unterwegs gab’s für den aufgeschlossenen Jubilar auch noch ein Bierchen.

