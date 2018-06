vor 36 Min.

Gefährliche Raupen auf dem Vormarsch

Auch im Wittelsbacher Land breitet sich der Eichenprozessionsspinner aus. Was Behörden gegen die Insekten unternehmen.

Von Vicky Jeanty und Mareike König

Vor allem eines sollte man nicht tun, wenn man das Wort Eichenprozessionsspinner hört: in Panik verfallen oder hysterisch reagieren. Auch dann nicht, wenn befallene Bäume besprüht werden oder mit Flatterbändern eingegrenzt werden.

Soweit ist es am Mandichosee bei Merching noch nicht. Dort hat ein Leser unserer Zeitung einen Baum entdeckt, der von Eichenprozessionsspinnern befallen ist. „Unten am Gehweg, direkt an der Lechstaustufe“, berichtet Leser Jens Kunze. Bürgermeister Martin Walch lässt nun mögliche Maßnahmen prüfen, um die Fußgänger vor den kleinen Raupen zu schützen. „Wir klären momentan noch, ob die Gemeinde Merching dafür zuständig ist oder der Baum auf Königsbrunner Gebiet liegt“, erklärt Walch. Mitarbeiter des Bauhofs und Freiwillige der Feuerwehr prüfen, wie groß der Schaden ist und inwiefern Personen durch die Tiere gefährdet sind.

Im Landratsamt Aichach-Friedberg sind das Gesundheitsamt und das Amt für Naturschutz für sämtliche Probleme mit dem Eichenprozessionsspinner zuständig. „Wir beraten Gemeinden und Privatpersonen“, erklärt Wolfgang Müller vom Landratsamt. Dann entscheide man gemeinsam, welche Maßnahme am sinnvollsten sei. „Manchmal reicht es, den Baum mit Flatterband abzusperren und zu warten, bis ´sich das Problem von selbst löst“, sagt Müller. Falls die Nester entfernt werden müssten, suche man nach einer geeigneten externen Firma.

Bäume werden mit Mandelöl behandelt

„Befallene Bäume müssen allerdings nicht bei uns gemeldet werden“, ergänzt er. In Pöttmes haben sich die giftigen Raupen auf 120 Eichen, unter anderem am Mandlachsee bei Handzell, niedergelassen. Die Gemeinde hat eine Spezialfirma beauftragt, um die Insekten zu beseitigen. Diese besprüht die Bäume mit Mandelöl. Franz Schindele, Bürgermeister in Pöttmes, betont, dass das für Menschen unbedenklich sei: „Die Markierung mit Bändern und Warnhinweise für Allergiker sind eine reine Vorsorgemaßnahme. Damit wollen wir vermeiden, dass man in direkten Kontakt mit den behaarten Insekten kommt.“

Die Experten sprühen das Mandelöl bis zu einer Höhe von 35 Meter auf die Blätter. Wenn die Raupen dann die mit Mandelöl überzogenen Blätter verzehren, sterben sie. „Das Öl bewirkt, dass die Verpuppung gestoppt wird“, erklärt Martin Schwegler, Landschaftsgärtner und Mitarbeiter des Pöttmeser Bauhofs. Im August folgt dann der zweite Schritt. In einem aufwendigen Verfahren werden dann die Nester abgesaugt. Ebenso wie die feinen Härchen, von denen die eigentliche Gefahr ausgeht: Der Kontakt verursacht Rötungen, schmerzhaften Juckreiz und Schwellungen. Allergiker reagieren stärker und können Probleme beim Atmen bekommen.

Auch die Raupen des Wollafters können Allergien auslösen

Wenn sie nicht rechtzeitig beseitigt werden, fressen die Insekten mitunter einen Baum komplett kahl. Dieser nimmt allerdings keinen langfristigen Schaden. Selbst wenn sich Raupen mehrere Jahre hintereinander an ihm zu schaffen machen. Vorbeugende Maßnahmen gebe es keine, so Schwegler.

Ins Wittelsbacher Land eingewandert sei die Raupe vor Jahren aus den fränkischen Weinbaugebieten, erklärt Manuela Riepold, Kreisfachberaterin für Gartenkultur und Landespflege. „Witterungsbedingt und aufgrund von wenig Fressfeinden, gibt es aber immer mehr Raupen.“

In der Gemeinde Merching hat sich neben dem Eichenprozessionsspinner übrigens noch ein zweites unliebsames Insekt niedergelassen. In den Bäumen am Rande der B2 haben zwischen Merching und Steinach Wollafter ihre Nester gebaut. Auch die Raupen dieses Falters haben kleine Härchen, die in hoher Konzentration Allergien auslösen können. Sie sind allerdings weniger reizend als die des Eichenprozessionsspinners. „Trotzdem überprüft der Bauhof, ob wir etwas gegen die Insekten unternehmen müssen“, teilt Bürgermeister Walch mit. Der Grund: in unmittelbarer Nähe der Nester befindet sich eine Bushaltestelle.

