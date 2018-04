vor 18 Min.

Gefragtes Bauland in Kissing

Im Kissinger Baugebiet Lerchenwiese stehen zurzeit in einigen Straßen Deckenbauarbeiten an. Allgemein ist Nachfrage nach Grundstücken in der Gemeinde hoch.

Im Wohngebiet Lerchenwiese stehen zurzeit Feinarbeiten an. Schon lange sind alle Parzellen bebaut. Auch im Oberland sind sämtliche Grundstücke verkauft.

Von Philipp Schröders

Zurzeit müssen die Anwohner im Kissinger Baugebiet Lerchenwiese mit ihren Autos um Arbeiter und ihre Maschinen herumkurven. Deckenbauarbeiten stehen in mehreren Straßen an. Die Wohnsiedlung ist inzwischen aus der Gemeinde nicht mehr wegzudenken. Vor genau zehn Jahren ist mit der Erschließung östlich der Friedberger Straße begonnen worden. Mit dem Oberland im Dreieck zwischen Kalkofen- und Oberländerstraße ist längst ein neueres Baugebiet entstanden.

Viele träumen davon, in Kissing ein Eigenheim zu errichten. Die Gemeinde liegt attraktiv zwischen den beiden Großstädten Augsburg und München und hat eine gute Zuganbindung. Bürgermeister Manfred Wolf hat in seiner über 20 Jahre dauerenden Amtszeit bereits mehrere Baugebiete auf den Weg gebracht. Mit der Entwicklung der Lerchenwiese ist er „sehr zufrieden“, wie er sagt. Wolf hebt die Vorzüge der Planung hervor. Beispielsweise gibt es in der Siedlung keinen Durchgangsverkehr, dieser wird über die Bürgermeister-Wohlmuth- und die Augsburger Straße geleitet, und an der Ostseite steht ein großer Spielplatz bereit.

Auch am Oberland wachsen seit 2016 die Häuser in die Höhe. „Das letzte Grundstück ist protokolliert, damit ist alles verkauft“, sagt Wolf. Beim Oberland wurden die Parzellen nach einem Kriterienkatalog vergeben im Gegensatz zur Lerchenwiese.

„Da haben werden den damaligen Bedarf eins zu eins decken können“, sagt Wolf. Dass beim neueren Baugebiet ein Kriterienkatalog nötig war, sei aber kein Zeichen dafür, dass der Bedarf nach Grundstücken extrem gestiegen ist. Vielmehr sagt Wolf: „Kissing war schon immer beliebt.“ Laut dem Bürgermeister gibt es aber in der ganzen Region einen Bauboom, der sich auch auf die Gemeinde auswirkt. Hintergrund ist, dass die Banken aufgrund der niedrigen Zinsen günstige Kredite vergeben.

Die Grundstückspreise sind auch in Kissing gestiegen. Während der Quadratmeter an der Lerchenwiese für 225 Euro verkauft wurde, waren es im Oberland sechs Jahre später bereits 330 Euro. Wolf gibt zu bedenken, dass die Kosten für die Erschließung in dieser Zeit auch gestiegen seien. Folglich musste die Gemeinde beim jüngeren Baugebiet mehr Geld in die Hand nehmen. Zudem sagt er: „330 Euro ist im Vergleich zum Umland immer noch ein guter Preis.“

Auch wenn Grundstücke gefragt sind, hat der Bürgermeister vorerst nicht geplant, in Kissing die Ausweisung weiterer Baugebiete voranzutreiben. Theoretisch besteht bei der Lerchenwiese die Möglichkeit. Östlich des bestehenden Gebietes ließe der Flächennutzungsplan weitere Wohnbebauung zu. Wenn aber mehr Familien mit Kindern in die Gemeinde ziehen, müssen auch mehr Plätze in Tagesstätten und Schulen bereitstehen. „Das bedeutet für uns hohe Investitionen“, sagt der Bürgermeister. In Kissing sei immer darauf geachtet worden, dass keine Engpässe entstehen. Wolf hat zudem die Nahverdichtung im Blick.

In der Gemeinde werden zunehmend ältere Einfamilienhäuser abgerissen und dafür Bauten mit mehreren Wohnungen errichtet. Auch dadurch gebe es mehr Zuzug und der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen steige.

Ein Problem, das im Altlandkreis immer akuter wird, ist der Mangel an Sozialwohnungen. Ein neues Baugebiet auszuweisen und Platz für Mehrfamilienhäuser einzuplanen, hält Wolf aber nicht für die richtige Lösung. „Wir wollen lieber kleinteilig etwas machen.“ Doch die Suche nach geeigneten Grundstücken gestalte sich schwierig. Viele Eigentümer wollten nicht verkaufen. Wolf betont, dass die Gemeinde mit der Wohnbau GmbH des Landkreises zusammenarbeite und auch schon Projekte verwirklicht habe. Der Bedarf nach Sozialwohnraum sei aber erst in den vergangen zwei oder drei Jahren extrem gestiegen. Beispielsweise habe die Gemeinde im Baugebiet Wiesengrund bereits vor circa 20 Jahren größere Wohnblöcke vorgesehen – sie waren unverkäuflich. Kissing plante die Grundstücke daher für Reihenhäuser um. „Jetzt soll es auf einmal ganz schnell gehen, aber so geht das im Bau nicht. Die Umsetzung dauert oft Jahre.“

