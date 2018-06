vor 35 Min.

Geisterfahrer rammt geparktes Auto und flieht

Die Polizei sucht Zeugen, die am Dienstvormittag in der Bahnhofstraße den Unfall beobachtet haben.

In falscher Richtung unterwegs ist am Dienstagvormittag gegen 11.15 Uhr ein Autofahrer auf der Bahnhofstraße gewesen. Als er in Höhe der Hausnummer 9 einbiegen oder wenden wollte, touchierte er einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw. Anschließend fuhr der unbekannte Geisterfahrer davon, ohne den Schaden in Höhe von 750 Euro aufzunehmen. Hinweise an die Polizei unter 0821/3231710.

