vor 52 Min.

Geldbeutel in Kissinger Supermarkt gestohlen

Einer 19-Jährigen wurde beim Einkaufen in einem Kissinger Supermarkt der Geldbeutel gestohlen. Die Polizei Friedberg sucht nach Zeugen.

Einer jungen Frau wurde am Montagmorgen der Geldbeutel gestohlen. Die 19-Jährige hatte ihn beim Einkaufen in einem Kissinger Supermarkt in der Bahnhofsallee in ihren Wagen gelegt.

Geldbeutel in Kissing gestohlen: Polizei Friedberg sucht nach Zeugen

Nach Angaben der Friedberger Polizei entstand dabei ein Diebstahlsschaden im mittleren zweistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

Themen folgen