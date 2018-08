vor 55 Min.

Geldbörse aus Einkaufswagen gestohlen

Eine 70-Jährige legt in einem Verbrauchermarkt in Dasing-Lindl ihren Geldbeutel im Einkaufswagen ab. Ein Dieb nutzt einen unaufmerksamen Moment aus.

Einer 70-Jährigen hat am Donnerstag gegen 9.30 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Messerschmittstraße in Dasing-Lindl ein Unbekannter den Geldbeutel gestohlen. Den hatte die Frau in ihrem Einkaufswagen abgelegt. Der Täter erbeutete rund 200 Euro Bargeld. Anschließend hob er mit der Karte der 70-Jährigen noch einen Betrag von ihrem Konto ab. Die Polizei bittet um Hinweise unter 0821/3231710.

