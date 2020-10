09:50 Uhr

Geldbörse beim Einkaufen in Mering geklaut

Einen Geldbeutel mit Barem aber auch wichtigen Papieren hat ein Unbekannter in einem Meringer Verbrauchermarkt entwendet.

Ein Dieb hat in einem Meringer Geschäft den Geldbeutel eines Kunden gestohlen. Darin war nicht nur Geld, sondern auch wichtige Papiere. Die Polizei rät zu mehr Vorsicht.

Beim Einkauf in einem Verbrauchermarkt am Meringer Gaußring entwendete ein Unbekannter die Geldbörse eines Kunden. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag, gegen 13.15 Uhr.

Dieb klaut in Mering Geldbörse aus dem Rucksack

Der Dieb verschaffte sich das Portemonnaie laut Polizeibericht aus dem Rucksack des Geschädigten. Neben Bargeld befanden sich darin diverse Papiere. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, Wertsachen direkt am Körper zu tragen und nicht unbeaufsichtigt zu lassen. (AZ)

