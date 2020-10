12:01 Uhr

Geldsegen in Kissing: Gemeinde verzichtet auf Corona-Sparliste

Auch die Tartanbahn in Kissing, die eigentlich ausgebessert werden soll, stand auf der Rückstellliste.

Plus Der Gemeinderat hatte eine Reihe von Investitionen verschoben, um für Steuerausfälle aufgrund der Corona-Krise gewappnet zu sein. Nun kommt es anders als erwartet.

Von Philipp Schröders

Der Kissinger Gemeiderat hatte im Juli eine Liste verabschiedet, mit der eine Reihe von Anschaffungen und Projekten zurückgestellt wurden. Hintergrund ist die Corona-Krise, denn die Gemeinde rechnete aufgrund der Pandemie mit erheblichen Steuerausfällen. Nun gab Kämmerer Klaus Metzger einen Überblick über die finanzielle Situation. Dabei gab es eine Überraschung.

Im Juni hatte der Kissinger Kämmerer vorgerechnet, dass bei der Gewerbe-, Einkommens- und Umsatzsteuer, die mit insgesamt 13,3 Millionen Euro angesetzt wurden, bis zum Jahresende 2,5 bis 4,4 Millionen Euro weniger als geplant in die Kasse fließen könnten. Der Gemeinderat verabschiedete schließlich eine Rückstellliste, die einen Betrag von rund 1,3 Millionen Euro umfasste.

Bei der Paartalhallenerweiterung sollten beispielsweise die Bürobelüftung und der Bau einer Treppenabsperrung erst einmal nicht vorangetrieben werden. Vor der Paartalhalle wurde die Sanierung der Tartanbahn noch nicht angegangen. Die Grünen und Teile der SPD stimmten allerdings gegen die Liste. Vor allem die Grünen verwiesen auf das Konjunkturprogramm der Regierung. Sie sahen in der Liste Einsparungen, die in ihren Augen ein falsches Signal darstellen.

Haushalt in Kissing: Firmen zahlen überraschend Vorauszahlung

In der vergangenen Sitzung des Hauptausschusses gab Kämmerer Metzger nun einen Überblick über die finanzielle Situation. Bei der Einkommensteuer rechnet er mit einem Defizit von rund 600.000 Euro im Hinblick auf die vom statistischen Landesamt prognostizierten Einnahmen. Bei der Gewerbesteuer gibt es auch Ausfälle. Wie von der Bundesregierung empfohlen, hatte die Gemeinde Unternehmen aufgrund der Corona-Krise Steuern zinslos gestundet. Die Summe umfasst laut Metzger in Kissing etwa 146.000 Euro. Zudem hätten Firmen Herabsetzungen von den Vorauszahlungen beim Finanzamt beantragt. Hier seien etwa 1,1 Millionen Euro gewährt worden.

Jedoch gab es für die Kämmerei im Hinblick auf die Finanzen eine Überraschung. Laut Metzger hat die Gemeinde von drei Unternehmen eine Steuervorauszahlung erhalten, die nicht eingeplant war. Der Kämmerer nannte keine genauen Zahlen, sagte aber, dass das Defizit wahrscheinlich "mehr als ausgeglichen" werde. Von daher sehe die finanzielle Situation viel besser aus als befürchtet. Andererseits warnte er aber auch davor, dass Vorauszahlungen immer mit Vorsicht zu betrachten seien. Bisher sei erst eine vom Finanzamt bestätigt worden. Bürgermeister Reinhard Gürtner gab ebenfalls zu bedenken, dass die Gemeinde in der Vergangenheit kurzfristig hohe Rückzahlungen habe leisten müssen. "Zudem wird auch die Kreisumlage steigen." Diese muss die Gemeinde an den Landkreis abführen.

Projekte auf der Liste können weiterverfolgt werden

Ronald Kraus von der SPD fragte: "Diese Vorauszahlung fehlt uns doch im kommenden Jahr, oder?" Metzger erklärte, dass es sich bei allen drei Firmen um unerwartete Einzelfälle handele. "Die werden wir die kommenden Jahre nicht haben." Simon Pflanz von den Grünen fragte nach den Auswirkungen auf den möglichen Ausgleich durch das Konjunkturprogramm der Bundesregierung. Metzger sagte: "Ich denke, wir werden da nichts bekommen."

Ludwig Asam von den Grünen wollte wissen, wie es nun mit den Projekten, die auf der Liste stehen, weitergeht. Metzger erklärte, dass der Beschluss vorsah, sie bis Ende Oktober zurückzustellen. "Nun können sie durchaus weitergeführt werden." Es sei aber auch möglich, sie im nächsten Haushaltsjahr einzuplanen.

Gürtner sagte: "Es ist ja nicht so, dass wir keine Investitionen getätigt haben. Die Sanierung der Peterskirche, der Grundschulanbau, der Pausenhof und und und." Zudem hätten die Handwerker in diesem Jahr noch volle Bücher. Die Erfahrung habe gezeigt, dass es gar nicht so leicht sei, Aufträge zu vergeben.

