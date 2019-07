Gemeinderat: Parteiwechsel sorgt für Ärger in Dasing

Plus Karin Liebler und Martin Menzinger gehen im Dasinger Gemeinderat von den Aktiven Bürgern zur CSU. Das ärgert ihre alte Fraktion – und den Bürgermeister Erich Nagl.

Karin Liebler und Martin Menzinger gehören im Dasinger Gemeinderat nicht länger der Fraktion der Aktiven Bürger an. Beide wechseln zur CSU. Die Fraktionsstärken in Gemeinderat und Ausschüssen ändern sich dadurch. Stärkste Kraft ist nun die CSU. Die Umstände des Wechsels ärgern sowohl Fraktionsvorsitzende Anne Glas von den Aktiven Bürgern als auch Bürgermeister Erich Nagl (Freie Wähler).

Dasing: Karin Liebler und Martin Menzinger fühlen sich CSU näher

Karin Liebler erklärt ihren Wechsel folgendermaßen: „Anfangs wollte ich mich nicht endgültig auf eine Partei festlegen. Dafür waren die Möglichkeiten seinerzeit bei den Aktiven Bürgern am besten. Mittlerweile habe ich durch die Arbeit in den Ausschüssen aber gemerkt, dass ich der CSU insgesamt am nächsten stehe.“ Die Gründe von Menzinger sind ähnlich. Beide sind bereits in den Vorstand der CSU-Ortsgruppe Dasing gewählt worden.

Neben Inhalten seien auch Spannungen Grund dieser Entwicklung, wie Liebler bestätigt: „Mit einzelnen Personen gab es Unstimmigkeiten, die zu der Entscheidung geführt haben.“ Sie wolle aber nicht nachtreten und öffentlich Details nennen.

Dasing: Liebler will angeblich Kommunalwahl nicht beeinflussen

Auch möchte sie nach eigenen Angaben den Aktiven Bürgern nicht schaden. „Das ist auch kein Gruppenwechsel, denn der Kollege Menzinger und ich haben unsere Entscheidungen unabhängig voneinander getroffen“, so Liebler. Sie räumt aber ein, dass es einen Austausch zu dem Thema gab. Ihr sei wichtig, weit genug vor der Kommunalwahl im kommenden Jahr den Schritt zu gehen, um nicht den Wahlkampf zu beeinflussen.

Die Fraktionsvorsitzende Glas ärgert sich im Nachgang der Entscheidungen darüber, dass sie nicht im Vorhinein von Liebler und Menzinger über deren Wechsel informiert worden sei. „Im März oder April hatte ich schon den Eindruck, dass beide kommendes Jahr nicht mehr kandidieren. Frau Liebler deutete das mir gegenüber an und begründete das mit mangelnder Zeit. Herr Menzinger hat auf meine Mails in dieser Phase schon kaum noch reagiert“, so Glas.

Eine konkrete Äußerung habe es aber erst auf Nachfrage gegeben. „Ich bin aber aber davon ausgegangen, dass das ebenfalls erst das Jahr 2020 betrifft und beide dann bei uns ausscheiden“, erklärt Glas.

Dasinger Gemeinderäte: Wechsel zu CSU über Facebook mitgeteilt

Als sie dann im Mai bei Facebook sah, dass Liebler und Menzinger der CSU-Ortsgruppe beigetreten waren, habe sie reagieren müssen: „Ich konnte den Vorgang nicht nachvollziehen, weil es aus meiner Sicht vorher keinen Streit gab. Beide sollten sich dann konkret äußern, ob sie noch in dieser Wahlperiode die Fraktion wechseln.“ Es habe wochenlang gedauert, bis eine endgültige Rückmeldung der beiden gekommen sei. „Vielleicht hat es nicht gepasst, dann ist eine Trennung oft das ehrlichste“, meint Glas. „Die CSU soll sich jetzt damit rumschlagen.“

Auch Bürgermeister Nagl kritisiert das Vorgehen von Liebler und Menzinger scharf: „Ich wüsste davon bis jetzt nichts, wenn mir nicht ein Fraktionskollege den Facebook-Beitrag weitergeschickt hätte.“ Dieser sei nicht öffentlich einsehbar gewesen für Personen, die wie Nagl keinen Account bei Facebook besitzen.

„Beide hätten sich an die Verwaltung wenden müssen. Diesen Prozess haben wir dann von uns aus in die Wege geleitet“, so Nagl. Die Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Fraktion der Aktiven Bürger seien ihm nicht neu gewesen, sagt der Bürgermeister.

CSU im Dasinger Gemeinderat jetzt die stärkste Fraktion

Durch die beiden Fraktionswechsel verschieben sich die Kräfteverhältnisse: Neue stärkste Fraktion im Dasinger Gemeinderat ist die CSU mit neun Mitgliedern, die Freien Wähler folgen mit nach wie vor acht Vertretern. Die Aktiven Bürger sind fortan nur noch mit drei Mitgliedern in dem Gremium vertreten, vorher waren es fünf.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung mussten folglich auch die Ausschüsse neu besetzt werden, da der CSU mehr Plätze zustehen. Im Jugend- und Sozial, im Bau- sowie im Haupt- und Finanzausschuss kommt die CSU nun auf vier von acht Mitgliedern und gewinnt damit jeweils einen Platz von den Aktiven Bürgern. Im Jugendausschuss sowie im Finanzausschuss wechselt Liebler Eins zu Eins die Seiten, sonst ändert sich die feste Besetzung nicht. Im Bauausschuss geht Menzinger von den Aktiven Bürgern zur CSU.

Ausschüsse in Dasing neu besetzt: Gemeinderat stimmt zu

Ein Sonderfall ist der Rechnungs- und Prüfungsausschuss: Dort gibt es ein Mitglied weniger als in den anderen. Dennoch gewinnt die CSU auch dort einen Platz auf jetzt drei. Die Freien Wähler behalten drei, die Aktiven Bürger besitzen nur noch eine Stimme in dem Gremium.

Liebler und Menzinger arbeiten in dem Ausschuss mit, dafür scheidet Dritter Bürgermeister Markus Waschka für die CSU aus. Für die Aktiven Bürger sitzt nur Ingrid Kohrmann im Ausschuss, die neu dazukommt, weil bisher sowohl Liebler als auch Menzinger für die Fraktion vertreten waren. Alle Änderungen fanden klare Mehrheiten im Gemeinderat.

