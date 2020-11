vor 47 Min.

Gemeinderat berät über Gestaltung des neuen Gewerbegebiets in Ried

In der Gemeinde Ried entsteht Platz für Wohnungen und Gewerbe.

Plus Südlich der Staatsstraße 2052 soll in Ried ein Mischgebiet mit Gewerbe und Wohnbebauung entstehen. Ein Planer präsentiert drei Varianten.

Von Brigitte Glas

Die Planung für das Gebiet südlich der Staatsstraße 2052 in Ried ist wieder einen Schritt weiter. Es sollen ein Gewerbegebiet, ein Mischge­biet und ein Wohngebiet dort ent­ste­hen. Adrian Merdes vom beauf­tragten Planungsbüro TB Markert stellte dem Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung drei Varianten vor, die nun in den Fraktionen dis­kutiert werden sollen, bevor eine Entscheidung fällt.

Im Juli waren Grundsatzentscheidungen gefasst worden. Unter anderem soll die Haupterschließung über einen Kreisverkehr erfolgen, die Wohn-, Gewerbe- und Mischgebiete sinn­voll abgegrenzt werden und best­mögliche Anfahrtswege für Ret­tungs­dienste geschaffen werden. Zeitlich soll alles in mehreren Bau­abschnitten geschehen. Alle drei Varianten erfüllen diese Vorga­ben. Sie unterscheiden sich haupt­sächlich in der Lage der ver­schiedenen Zonen und der Ge­wich­tung von Wohnen und Gewer­be. Bürgermeister Erwin Gerstla­cher sprach sich für die Variante aus, die das Gewerbegebiet ganz am Ortsrand vorsieht.

Gemeinderat Ried folgt Vorschlag aus Bürgerversammlung

Der Gehweg in Zillenberg an der Kappelstraße soll verlängert wer­den. Der Gemeinderat folgte ein­stimmig dem Vorschlag aus der Bürgerversammlung im vergange­nen Jahr. Heuer soll noch ausge­schrieben werden.

Neu beschlossen wurde die Höhe der Hundesteuer ab dem kom­men­den Jahr. Der erste Hund kos­tet künftig 60 Euro, jeder weitere 120 Euro und jeder Kampfhund 1200 Euro. Derzeit sind in Ried 228 Hunde gemeldet, darunter kein einziger Kampfhund. Nur die Hälfte der Hundesteuer wird fällig für Hunde, die in Einöden gehal­ten werden. Die Gemeinderäte de­finierten diese mit maximal vier Wohngebäuden.

Neuer Mannschaftstransportwagen für die Löschgruppe Sirchenried

Die Freiwillige Feuerwehr Baindl­kirch hatte Franz Guha zum Ers­ten Kommandanten und Thomas Jaser zu seinem Stellvertreter ge­wählt. Der Gemeinderat bestätigte beide einstimmig.

Für die Löschgruppe Sirchen­ried/Zillenberg der Feuerwehr Ried soll ein Mannschaftstransportfahrzeug angeschafft werden. Im laufenden Haushalt sind dafür 12.000 Euro veranschlagt. Die Zusammen­schlie­ßung der aktiven Mann­schaf­ten Ried, Zillenberg und Sir­chenried habe sich bewährt, aller­dings müssten die Einsatzkräfte aus den kleineren Ortsteilen mit Pri­vat-Pkw zum Einsatzort fah­ren. Die Feuerwehr ist nun aufge­fordert, Vergleichsangebote von Gebrauchtfahrzeugen einzuholen.

