12:01 Uhr

Gemeinderat bringt die Planung für das neue Feuerwehrhaus voran

Plus Das neue Feuerwehrhaus war Thema im Steindorfer Gemeinderat. Zudem ging es um die Frage, ob und wie in diesem Jahr noch eine Bürgerversammlung stattfinden kann.

Von Brigitte Glas

Der Steindorfer Gemeinderat hat in seiner vergangenen Sitzung über Bauanträge entschieden. Zudem wird die Planung des neuen Feuerwehrhauses vorangetrieben.

Der Gemeinde­rat genehmigte zwei Bauanträge ohne lange Diskussion. Ein Bürger hatte im Jahr 2019 in Hausen ein Einfami­li­enhaus gekauft, das er nun auf­stocken möchte. Bei der Planung stellte man nun fest, dass das im Jahr 1968 erstellte Gebäude die geforderten Abstände zu den Nach­bargrundstücken nicht ein­hält. Der Bauherr bat um die nach­trägliche Genehmigung. Der Ge­meinderat stimmte zu, weil das an­grenzende Grundstück land­wirt­schaftlich genutzt wird und auch langfristig keine Umnutzung in Bauland zu erwarten ist, und es sich in die Umgebung nach Paragraf 34 des Baugesetzbuches einfügt.

Neues Bürogebäude in Hausen

An ein bestehendes Wohngebäu­de in Hausen soll nach Westen ein Bürogebäude angebaut wer­den. Der Nachweis der erforder­li­chen Stellplätze ist auf dem Bau­grundstück gegeben. Der Gemein­derat stimmte ebenfalls zu.

Für die Planung des Feuerwehr­hau­ses wurden die Aufträge für die Fachplanungsbüros vergeben. Das Auftragsvolumen für die Pla­nung für Heizung-Lüftung-Sanitär, Elektro, Statik und Brandschutz be­läuft sich nach den Angeboten dazu auf Insgesamt 180.000 Euro.

Bürgerversammlung in Steindorf muss mit Landratsamt abgestimmt werden

Die Gemeinde wird Kontakt mit einem Fachplaner für den Gewäs­serunterhalt am Steinbach zwi­schen Hausen und Steinach auf­nehmen. Geplant werden sollen Unterhaltungsmaßnahmen. Die­sen Winter sollen dann auch Pfle­gemaßnahmen an Feldgehölzen entlang von Feldwegen vorge­nom­men werden.

Ob und wie eine Bürgerversamm­lung heuer noch abgehalten wer­den kann, muss mit dem Land­ratsamt abgestimmt werden.

Der zweite Teil der Modularen Truppausbildung der Feuerwehr konnte coronabedingt nicht wie geplant Ende Oktober stattfinden, sondern muss ins Jahr 2021 verschoben werden.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen